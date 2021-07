Giovedì 15 Luglio 2021, 05:00

Si è tenuta l'altro ieri a Bologna la riunione delle 27 società che nella prossima stagione giocheranno nell'A2 del basket maschile: tutte presenti, inclusa la Benacquista Latina che disputerà l'ottava stagione consecutiva nella seconda serie della pallacanestro tricolore. Più che consultivo, è stato un evento informativo per i club: sono stati comunicati i format di campionato e coppe e l'unica scelta che deve essere ancora presa è sulla fase intermedia del campionato, definita a orologio, prevista tra regular season e fase a eliminazione diretta, ovvero play-off e play-out. Non ci saranno i tre ripescaggi, come auspicato da tutti, per riammettere le tre retrocesse al termine dell'ultimo torneo (Bergamo, Rieti, San Severo) ma solo uno, per portare il numero da 27 a 28 e costruire così due raggruppamenti da 14. NORD, SUD, OVEST, EST Come sempre saranno due i gironi, con i 28 club suddivisi con criteri geografici, non Nord e Sud come due stagioni fa, bensì Est e Ovest (o quasi) perché Lazio e Campania, pur appartenendo alla cordigliera occidentale, giocheranno con tutte le squadre orientali. La proposta andrà ratificata, ma è praticamente definitiva. La Benacquista Latina, insieme con le altre due laziali Eurobasket Roma e Stella Azzurra Roma se la vedrà con la Givova Scafati (unico team della Campania) due pugliesi (i neopromossi salentini del Frata Nardò e la probabile ripescata San Severo) gli abruzzesi di Chieti, i marchigiani di Fabriano anch'essi neopromossi, le 4 emiliano-romagnole di levante (Ferrara, Cento, Ravenna, Forlì) più le due del Triveneto: Udine e Verona. Un girone dove, come succede ormai da anni, sarà netto il divario tra le superpotenze (Forlì, Udine, Verone, Scafati) che ambiscono alla promozione nella massima serie, e le altre che andranno a caccia di piazzamento intermedio per un torneo tranquillo. Nel girone Ovest ci saranno le tre piemontesi (Biella, Torino, Casal Monferrato) le due squadre di Piacenza (Assigeco e Bakery) le lombarde Urania Milano, Treviglio, Orzinuovi, Mantova e Cantù (unica retrocessa dall'A1) le toscane Pistoia e Chiusi e le siciliane Capo d'Orlando e Trapani. LA FORMULA Il campionato inizierà il 3 ottobre, la prima fase si concluderà ai primi di maggio. Unica decisione da prendere, come già spiegato se e come giocare la fase a orologio. Al vaglio dei club, tre diverse opzioni legate all'orologi: in formato tradizionale e integrale (6 gare) ridotto (4) oppure annullato.

A breve si saprà la scelta, ma la più probabile è il formato di 26 gare di regular season più le 6 a orologio. Al termine, confermato il doppio tabellone dei playoff per due promozioni in A1 (accedono le prime 8 di ogni girone). Nella lotta per la salvezza scenderanno subito in B le ultime di ogni girone, poi play-out per penultima e terzultima di ogni gruppo per evitare altri due declassamenti. In settembre si giocherà la Supercoppa aperta a tutte le 28 squadre, divise in 7 gironi da 4: gare di sola andata il 12, 15 e 19 settembre. Le prime di ogni girone e la migliore delle 7 seconde passeranno ai quarti di finale a eliminazione diretta.

In Supercoppa la Benacquista è inserita nel Gruppo Arancione, con le due squadre romane (Eurobasket e Stella Azzurra) più la corazzata Scafati. Ribadita infine la volontà di tutti i club di giocare in presenza di pubblico: la richiesta è di consentire l'ingresso degli spettatori nei palazzetti fino al 50% della capienza omologata, ma questa richiesta (appoggiata da tutti gli organi federali) necessita del placet da parte del Ministero della Salute.

Stefano Urgera

