Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:01

«Siamo partiti con le mani pieni di speranza, di sogni, di voglia di dimostrare. Quelle sensazioni accarezzate alla vigilia che sembravano insperate, ma che alla fine si sono trasformate in splendida realtà». Un oro, due argenti, un bronzo e un secondo posto a squadre maschili è l'eccellente bottino del Taekwondo 16 di Latina ai campionati italiani juniores di Giugliano. Sul tatami napoletano brilla il talento di Dennis Baretta, che conferma ancora una volta di essere tra i migliori specialisti nella categoria -63 kg: il gradino più alto del podio certifica lo smagliante momento di forma dell'atleta di Borgo Sabotino, che ha avuto ragione in finale per 22-17 del suo compagno di club, Manuel Millefiori. Il cammino di Baretta è stato in scioltezza. Ha superato in rapida successione con un netto 37-4 il campano portacolori del Puma, Alessio Tammaro, per 23-2 il siciliano Alfonso Riccardo Russello (Tkd Sport Academy) e in semifinale per 32-8 il calabrese Marco Caliò (Young Club Catanzaro). Ad agosto Dennis, inoltre, fu convocato in azzurrino per gli Europei U21 di Talllin. La trasferta partenopea della società di via Pantanaccio guidata dal 2014 dal maestro della Nazionale Giovanni Lo Pinto che fu a bordo pedana quest'estate sia alle Olimpiadi che ai Giochi Paralimpici di Tokyo si è archiviata con il secondo posto nei -55 kg di Noemi Manzolli, battuta per 16-9 soltanto dalla calabrese dell'Athlon Rossella Guarna. Da sottolineare anche il terzo posto dell'altra latinense Martina Mennella. Infine ai campionati italiani spicca anche l'argento nei -78kg, il secondo di fila nella sua carriera, di Antonio Cotugno (Scuola Taekwondo Sirignano di Minturno) allenato da Claudia Sirignano, che è stato superato 44-4 dal laziale Lorenzo De Angelis (Hwarang Sporting Club).

Andrea Gionti

