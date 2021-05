4 Maggio 2021

MARE

Latina e altri sei Comuni pontini verso la riconferma della Bandiera blu, il riconoscimento della Fee (Foundation for Environmental Education), che ogni anno viene assegnato alle località con il mare più pulito, l'alta qualità dei servizi e la magigore attenzione all'ambiente. L'appuntamento è per il 10 maggio, quando la Fee via web comunicherà ufficialmente all'elenco. Ma come da prassi, i comuni invitati sanno già che otterranno la bandiera.

La Riviera d'Ulisse porta a casa la conferma di tutte e sette le bandiere. Oltre a Latina ci sono infatti Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta a Ventotene. Il record spetta a Sperlonga che quest'anno riceve la bandiera per la venticinquesima volta consecutiva. Poi c'è Sabaudia che raggiunge il traguardo dei 20 vessilli: «Il riconoscimento della FEE ci consente di proseguire nel percorso di valorizzazione del mare, non solo inteso quale inestimabile risorsa naturale da preservare ma altresì quale patrimonio intorno al quale costruire un sistema turistico sostenibile e virtuoso, in grado di assicurare a cittadini e turisti servizi sempre migliori che possano permettere la fruibilità del lido in assoluta sicurezza», commentano l'assessore all'Ambiente del Comune di Sabaudia Tiziano Lauri e il consigliere delegato alla sostenibilità Francesca Avagliano.

Per Latina è l'ottava bandiera blu, ma l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini preferisce aspettare la consegna ufficiale della bandiera prima di commentare il risultato ottenuto e si limita ad esprimere soddisfazione per la convocazione del capoluogo pontino all'appuntamento della prossima settimana. Ottavo vessillo anche per Gaeta, mentre Terracina ottiene il settimo.

Nel 2020 erano state state 195 le Bandiere Blu assegnate per 407 spiagge, Dalle indiscrezioni riportate da diversi siti quest'anno il numero di spiagge premiare dovrebbe scendere di alcune unità, ma sempre dalle indiscrezioni la provincia pontina vede riconfermate tutte le spiagge bandiera blu, 14 per la precisione: una ciascuno per Sabaudia, Latina, San Felice e Ventotene, due per Terracina e quattro ciascuno per Gaeta e Sperlonga. Peccato che anche quest'anno non ci siano nuove bandiere blu per la provincia, niente vessillo infatti - sempre che non vi siano sorprese dell'ultimo minuto - per Minturno, Formia, Fondi e soprattutto per Ponza la più famosa delle isole pontine.

Francesca Balestrieri

