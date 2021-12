Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:02

APRILIA

Indagini in corso da parte dei Carabinieri sul furto messo a segno ieri notte all'interno di un'area di servizio nella zona di Casalazzara, al confine con Ardea. Attorno alle due, una banda di ladri a quanto pare tre persone - è entrata in azione al civico 60 di via dei Rutuli, dove c'è il distributore della Q8 con annesso il bar-tavola calda Blu Line. I malviventi, hanno aperto con un frullino la serranda d'ingresso dell'attività, distrutto la vetrata e poi fatto irruzione all'interno del locale. Dal bar sono state portate via due macchinette slot-machine ed una cambia soldi, con ancora l'incasso all'interno. A quanto pare la banda è fuggita a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Sul posto - allertati dal sistema di allarme entrato immediatamente in funzione e dalla sorveglianza della Evolution Service - si sono portati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Aprilia assieme alla vigilanza. Sono state avviate subito le indagini. Al vaglio dei militari le riprese delle telecamere di sorveglianza installate nell'area di servizio che potrebbero aver ripreso dettagli importanti utili al riconoscimento dei ladri. Il bottino è da quantificare. I danni alla struttura sono ingenti. I militari ipotizzano che il gruppetto di malviventi possa aver avuto un mezzo di appoggio per evitare di essere intercettate rapidamente. Durante gli accertamenti ieri le slot-machine sono state ritrovate divelte e abbandonate in un campo a poca distanza dalla tavola calda. La zona di Casalazzara è stata particolarmente colpita negli ultimi anni dai ladri. Sono mesi che il comitato di quartiere denuncia il fenomeno e chiede controlli e più presenza delle forze dell'ordine. Gli uomini dell'Arma diretti dal tenente colonnello Paolo Guida hanno inserito la zona tra i punti sensibili da tenere sotto osservazione.

Raffaella Patricelli

