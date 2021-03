12 Marzo 2021

IL CASO

Un'altra brutta storia di maltrattamenti subìti da bambini in ambiente scolastico da parte di una insegnante, l'ennesima segnalata nel capoluogo pontino. E' accaduto una decina di giorni fa nella scuola elementare di piazza Dante, in pieno centro a Latina e sulla vicenda, dopo la denuncia presentata in Questura dai genitori del piccolo, la Procura della Repubblica ha già aperto un'inchiesta. Tutto ha avuto inizio quando il bambino, rientrato a casa particolarmente sconvolto, ha raccontato alla mamma che quella mattina durante la lezione l'insegnante gli aveva intimato di uscire dall'aula e al suo rifiuto lo avrebbe afferrato per un braccio strattonandolo con una certa forza per farlo uscire mentre lui rimaneva ancorato al banco per non lasciare la classe.

A riprova della violenza utilizzata dall'insegnante un livido sul braccio che ha convinto i genitori a portarlo al pronto soccorso per farlo visitare dai medici. Sembra inoltre che la maestra lo avrebbe più volte detto sei un buono a nulla, frase che il piccolo avrebbe cominciato a ripetere in maniera quasi ossessiva sottolineando di essere un incapace. Il padre non ha perso tempo è il giorno successivo si è presentato a piazza Dante per conoscere il nome dell'insegnante, poi la denuncia presentata in Questura e l'identificazione della presunta responsabile dei maltrattamenti. Che non sarebbero un episodio isolato visto che sembra che anche altri bambini della stessa scuola abbiano riferito di essere stati trattati in maniera decisamente poco pedagogica in questo caso dal punto di vista verbale: l'insegnate si sarebbe rivolta a loro con insulti e parolacce quali deficienti, cretini, bambini del co. La donna è già stata ascoltata dalla polizia. Nel frattempo, in attesa che venga fatta piena luce sull'accaduto, l'insegnante al centro delle polemiche, che era soltanto una supplente, non fa più lezione nella classe ma il bambino vittima dei maltrattamenti da quel giorno, come hanno spiegato i genitori nella denuncia, è spaventato e si rifiuta di tornare a scuola per timore di incontrare quella maestra.

E. Gan.

