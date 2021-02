La polizia di Terracina ha eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento a carico di una nonna 50enne di Terracina nei confronti della nipotina di 5 anni. I gravi reati contestati alla donna sono quelli di atti sessuali con minorenne con l'aggravante di avere abusato di una minore di 10 anni. Le indagini svolte dai poliziotti hanno avuto inizio a seguito degli accertamenti volti a verificare presunti maltrattamenti in famiglia di cui il padre si sospettava potesse essersi reso responsabile nei confronti della madre della piccola.

Le indagini hanno cominciato ad accendere una serie di riflettori sulla famiglia per ricostruire eventuali episodi della cosiddetta «violenza assistita» dove i bambini sono spettatori loro malgrado di situazioni molto poco piacevoli che vengono a crearsi tra i genitori. In realtà proprio questa serie di accertamenti ad un certo punto ha dirottato l'attenzione degli investigatori da un'altra parte, sempre all'interno dello stesso nucleo famigliare. L'esperienza ha, infatti, permesso che alcuni «indicatori» non sfuggissero ai poliziotti, facendo ben presto emergere il sospetto che proprio la bambina potesse aver subito abusi sessuali. Le dichiarazioni della ragazzina, che è stata ascoltata in modalità protetta attraverso dei colloqui terapeutici, sono apparse dettagliate e veritiere al punto che il gip ha concordato con le richieste del pm Martina Taglione.

