COMUNE

Il centrodestra a Latina si spacca definitivamente, con ratifiche delle delibere della giunta di Damiano Coletta, che passano grazie a impreviste astensioni di elementi di FdI, e un governo cittadino che difficilmente vedrà l'ingresso della Lega nell'immediato.

SCOPPIA IL CAOS

A pochi saranno sfuggite le urla, provenienti da dietro porte dell'aula che nascondevano alla vista esponenti della Lega come Massimiliano Carnevale, Giovanna Miele, Vincenzo Valletta, il presidente dell'aula, Raimondo Tiero (FdI), e altri. È stato solo l'epilogo di una delle giornate più dure del centrodestra pontino. In base alle ricostruzioni, la coalizione alle 9 aveva l'intesa: i punti programmatici sono pronti e si inviano al primo cittadino in cambio della richiesta di un rinvio della presentazione della giunta, in vista dell'ingresso della Lega. È la Lega stessa che invia il documento. Mezz'ora dopo però, secondo le indiscrezioni, qualcosa si rompe: per FdI e Latina nel cuore non si può chiedere al sindaco di rinviare la presentazione. È la fine. La Lega si tira fuori, non vuole entrare in giunta senza il centrodestra, e senza unità sui punti.

Una ricostruzione che viene confutata però da FdI: l'avallo c'era: per l'ingresso in giunta, per l'invio dei punti, per la richiesta di rinvio. Ma Giovanna Miele (Lega), nel suo intervento in aula sulla presentazione della giunta, sarà durissima: «Penso sia utopico, ormai, illuderci che possano migliorare le cose nel rapporto tra i partiti. La preoccupazione non sono posti in giunta, il fulcro è se siamo stati capaci di dialogare. No, non lo siamo stati, perché ognuno doveva mantenere la sua identità davanti agli elettori altrimenti avrebbe perso voti. Siamo divisi: non sappiamo quello che fa FI o quello che fa FdI. Chiedo allora al centrodestra di esprimersi. Noi, siamo opposizione». Dai banchi di FI, Giuseppe Coluzzi le risponde: «A noi la giunta non interessa, noi giudicheremo il sindaco tra dieci mesi, FI ha i propri punti, che ritiene improcrastinabili». «La giunta è monca - ribatte il capogruppo di FdI, Matilde Celentano - manca la delega più importante, all'urbanistica, come anche quella allo sport. Noi rimarremo in opposizione, ma auspico l'unità del centrodestra». Secondo Vincenzo Zaccheo, «la giunta è zoppa, non l'anatra, e il sindaco avrebbe dovuto presentarla al primo Consiglio. Da parte mia, non verrà mai meno un supporto costruttivo per far ripartire la città, ma questo significa che il Consiglio deve tornare a essere centrale, anche con sedute monotematiche».

PRESENTATA LA GIUNTA

In pratica, ognuno per sé. E già si vocifera, dietro le quinte, di un'intesa sulle presidenze di commissione tra FI, Lega e Lbc-Pd, con un possibile tre a testa, sulle 10 o 11 previste. «Questo è un momento che vede la politica tutta mettere il campo il senso di responsabilità. Le mie scelte sono state prive di condizionamenti - ha affermato il sindaco Coletta presentando la propria giunta - e la scelta di confermare due assessori è stata dettata dalla necessità di continuità in settori delicati. Ma tutta la giunta è già pienamente operativa». Coletta ha precisato, sui due posti liberi, che «penso di nominare gli assessori nei prossimi giorni e presentarli nel prossimo Consiglio, in cui saranno illustrate le linee di mandato» (con ogni probabilità, il 17 dicembre). Mentre un appello al centrodestra a «governare insieme» è giunto da Gianmarco Proietti (Lbc).

LE DELIBERE VOTATE

Passano quindi le prime delibere, che sono ratifiche di variazioni di bilancio. La prima, sui maggiori costi derivanti dal blocco del conferimento a Rida, passerà solo grazie all'astensione di FI, di Roberto Belvisi della Lega e di Tiero di FdI. All'unanimità, invece, o con solo due voti contro, passano le altre ratifiche.

Andrea Apruzzese

