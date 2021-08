Sabato 7 Agosto 2021, 05:00

NUOTO

Sono uniti dalla stessa specialità (dorso), dalle stesse distanze, dall'allenatore Gianluca Belfiore e da una passione nata durante il lockdown. Il gaetano Alessandro Baffi e la trevigiana Margherita Panziera sono la coppia glamour del nuoto italiano. La 25enne di Montebelluna alle Olimpiadi di Tokyo ha mancato l'accesso alla finale dei 200, distanza nella quale è l'attuale campionessa europea in carica e ai primaverili di Riccione stabilì il record italiano con 2'0556, sesta prestazione mondiale di sempre. La delusione a cinque cerchi della bella bionda è stata compensata dal suo compagno di vita, fresco del primo titolo tricolore seniores nei 200 con il neo primato di 1'5823 (migliorato il precedente di 1'5910 firmato il 1° aprile in Romagna), battendo in volata per soli quattro decimi il capitolino Jacopo Bietti e di 60 il bresciano e figlio d'arte Michele Lamberti. Generazione millenials, 21 anni il 3 giugno, Alessandro Baffi mostra forte il suo orgoglio dopo l'ingresso nella top ten all time nazionale. «Con questo crono avrei partecipato anche agli Europei di Budapest spiega l'enfant prodige della Marina Militare/CC Aniene, sceso in vasca ieri nei 50 (5° a 25 centesimi dal podio) e che oggi tenterà la doppietta nei 100 - La mia relazione con Margherita è nata dentro le mura dell'Aquaniene. Eravamo già amici e, come spesso succede, è accaduto tutto all'improvviso. Lei mi ha insegnato tanto: dalla costanza negli allenamenti alla professionalità, alla concentrazione e soprattutto è molto stimolante. Non mi lascia mai solo e crede sempre in me come tutte le persone che mi stanno intorno». «Grazie ad Alessandro osserva, a sua volta, la Panziera - affronto sempre gli allenamenti con il sorriso». I due sono innamorati e sui social condividono momenti di spensieratezza e divertimento.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA