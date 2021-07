Sabato 3 Luglio 2021, 05:00

CANOTTAGGIO

Il tramonto e la spiaggia di Sabaudia hanno reso magica e suggestiva la presentazione ufficiale della nazionale di canottaggio che farà parte della delegazione olimpica italiana in partenza per le olimpiadi di Tokyo. Nella splendida cornice dell'Oasi di Kufra il direttore tecnico, Francesco Cattaneo, ha svelato i nomi degli atleti che comporranno i nove equipaggi che saranno in gara dal 23 al 30 luglio sulle acque del Sea Forest Waterway, oltre alle tre riserve. È stato presentato anche tutto lo staff tecnico, medico e manageriale che a Tokyo sarà al seguito dei 26 azzurri, 15 uomini e 11 donne A fare gli onori di casa, in apertura e in chiusura della presentazione della squadra, il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale. Presenti anche il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, l'assessore comunale allo Sport Alessio Sartori, i vicepresidenti federali Michelangelo Crispi e Antonio Giuntini, il direttore generale di World Rowing Matt Smith ed i dirigenti delle società rappresentate a Tokyo dagli atleti in gara. Gli azzurri parteciperanno alle regate olimpiche nelle 9 specialità qualificate. Per il quattro di coppia maschile scenderanno in acqua Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, tutti Fiamme Gialle. Sul singolo maschile troveremo Gennaro Di Mauro del Circolo Canottieri Aniene. Per il quattro senza maschile l'Italia schiererà Matteo Castaldo, Fiamme Oro; Bruno Rosetti, Circolo Canottieri Aniene e Matteo Lodo e Giuseppe Vicino delle Fiamme Gialle. Sul due senza maschile troveremo Giovanni Abagnale della Marina Militare e Marco Di Costanzo delle Fiamme Oro. Il doppio pesi leggeri vedrà scendere in gara Stefano Oppo dei Carabinieri e Pietro Willy Ruta delle Fiamme Oro. Il quattro di coppia femminile sarà composto da Valentina Iseppi, Circolo Canottieri Aniene; Alessandra Montesano, Fiamme Gialle; Veronica Lisi, SC Padova e Stefania Gobbi, Carabinieri. Per il doppio femminile scenderanno in acqua Alessandra Patelli, SC Padova e Chiara Ondoli, Circolo Canottieri Aniene. Sul due senza femminile l'Italia schiererà Kiri Tontodonati, Fiamme Oro e Aisha Rocek, Carabinieri. Infine saranno Valentina Rodini, Fiamme Gialle e Federica Cesarini, Fiamme Oro, a comporre il doppio pesi leggeri femminile. Riserve: Vincenzo Abbagnale, Marina Militare; Luca Chiumento e Clara Guerra, entrambi Fiamme Gialle.

Tra i convocati ci sono 10 azzurri che hanno già preso parte a una o più edizioni dei Giochi Olimpici come il terracinese Simone Venier, alla quinta Olimpiade consecutiva con l'argento vinto a Pechino 2008, Pietro Willy Ruta, alla sua terza Olimpiade consecutiva. Sono alla seconda Olimpiade consecutiva Alessandra Patelli, Valentina Rodini e Stefano Oppo, Giuseppe Vicino, il terracinese Matteo Lodo, Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale e Matteo Castaldo.

Ebe Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA