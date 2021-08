Giovedì 26 Agosto 2021, 05:02

Si voterà il 12 e 13 ottobre prossimi per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati della provincia di Latina. La decisione è stata adottata nei giorni scorsi dal commissario straordinario dell'organismo forense Giacomo Mignano. Dopo una lunghissima guerra legale a colpi di ricorsi che si protrae da quasi due anni e che ha avuto come conseguenza l'azzeramento degli organismi e affidamento al commissario della gestione ordinaria le toghe pontine torneranno alle urne per eleggere i propri rappresentanti. A mettere la parola fine alla vicenda nel luglio scorso è stato il Consiglio di Stato che con sentenza ha dichiarato inammissibile l'ultimo ricorso in ordine di tempo con il quale gli avvocati Aurelio Cannatelli, Denise Degni, Umberto Giffenni, Maria Clementina Luccone e Federica Pecorilli - rappresentati e difesi da Nino Paolantonio e Giovanni D'Erme, avevano impugnato la sentenza del Tar di Latina del 12 marzo che dichiarava inammissibile la richiesta di annullamento del decreto ministeriale del 22 dicembre 2020, con il quale il Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, ha decretato lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Quel provvedimento era stato adottato preso atto della cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti del Consiglio e contestualmente era stato nominato l'avvocato Mignano commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla convocazione dell'assemblea degli iscritti per eleggere il nuovo organismo. Scartata la prima data ipotizzata, quella del 4 e 5 ottobre perché concomitante con la tornata elettorale per il rinnovo di numerosi Consigli comunali della provincia di Latina incluso il capoluogo, la scelta è caduta su martedì 12 e mercoledì 14 ottobre. Ancora tutte da definire le candidature ma di sicuro tra i nominativi in cosa per un posto nel nuovo Consiglio ci saranno anche quelli di alcuni di coloro che hanno ricoperto tale incarico nell'ultimo mandato, concluso con grande anticipo proprio per le vicissitudini giudiziarie della precedente tornata.

