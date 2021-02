LA STORIA

A volte anche la legge non può non tenere conto del quadro generale e del contesto nel quale viene commesso un reato. E così succede che si può passare sopra all'occupazione abusiva di un alloggio se tale occupazione è stata fatta in stato di necessità. È quanto sancito da una sentenza messa ieri mattina dal giudice monocratico del Tribunale di Latina che ha chiuso il processo con una sentenza di assoluzione. Sul banco degli imputati c'era C.M., una donna di 64 anni ufficialmente residente a Cisterna accusata di avere preso possesso nell'agosto del 2015 di un appartamento all'interno del Colosseo di via Bruxelles di proprietà dell'Inps. La signora non aveva lavoro né una famiglia ed era stata sfrattata dalla sua abitazione non essendo più in grado di pagare l'affitto così si è trasferita' in uno dei tanti appartamenti di quella palazzina, completamente vuoto. C.M. ha quindi vissuto lì per almeno tre anni e comunque in condizioni di totale indigenza: pochi mobili indispensabili, un carrello del supermercato utilizzato come armadio per contenere i pochi vestiti. Poi a novembre 2018, in seguito a decine di esposti e segnalazioni, e dopo che la questione occupazioni abusive era diventata oggetto di riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura è scattato il blitz per liberare l'edificio. A carico della 64enne c'era quindi una denuncia per «avere arbitrariamente occupato l'immobile di proprietà dell'Inps» che ha seguito il suo corso fino ad arrivare al processo. Ieri mattina in aula l'ultima udienza davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Celestino Gnazi: il pubblico ministero Pierluigi Taglienti ha chiesto l'assoluzione dell'imputata avendo occupato l'immobile per stato di necessità. Analoga richiesta l'ha fatta l'avvocato della 64enne, Giamila Dezio. Nel procedimento peraltro l'Inps non si è neppure costituito parte civile.

Elena Ganelli

