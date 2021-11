Lunedì 8 Novembre 2021, 05:02

CISTERNA

Arrestato giovane del Gambia per detenzione di droga. K.K. di 24 anni residente in un appartamento nella zona del centro storico, è accusato di essere il principale fornitore per le piazze locali. Era il punto di riferimento per spacciatori ed assuntori di eroina e proprio il continuo movimento registrato nei pressi della propria abitazione ha permesso di identificare l'uomo. Gli agenti di polizia del commissariato di Cisterna, diretti dal vice questore Riccardo De Sanctis, erano sulle tracce da diversi mesi per cercare di capire l'origine delle forniture delle piazze. Durante l'ennesimo sopralluogo, il giovane è stato individuato e fermato mentre era alla guida della propria vettura. Con sé, come era prevedibile, aveva delle dosi e così è stato possibile approfondire le ricerche tramite la perquisizione domiciliare.

La notte scorsa i poliziotti del Commissariato di Cisterna di Latina, che da tempo indagavano sui canali di approvvigionamento delle droghe definite pesanti, hanno fatto irruzione nell'appartamento situato nella zona di Cisterna Vecchia, in pieno centro, abitato da K. K. di 24 anni gravato da precedenti penali proprio per spaccio di stupefacenti. Dopo un'accurata perquisizione è stato rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: oltre mezzo chilo di eroina, circa 150 grammi di anfetamine e modiche quantità di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio. Inoltre è stato sequestrato anche materiale usato per il confezionamento delle singole dosi di stupefacenti per la cessione a terzi, quali bilancini di precisione e cellophane. L'arrestato è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma.

Daniele Ronci

© RIPRODUZIONE RISERVATA