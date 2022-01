Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:03

LA SITUAZIONE

Superano ancora quota mille i nuovi casi di covid, che ormai non risparmiano nessun comune della provincia. Sono per la precisione complessivamente 1.034 quelli riportati sul bollettino dell'azienda sanitaria di ieri, 278 quelli rilevati dalla Asl, 756 quelli emersi da test di laboratorio e di farmacia. I tamponi rapidi totali sono stati oltre 8mila. Sono 11.755 i pontini attualmente in sorveglianza domiciliare con il covid.

LA MAPPA

I casi schizzano in particolare nel capoluogo, dove se ne contano 357 nell'arco delle scorse 24 ore. Sono poi 91 nella città di Aprilia, 78 a Terracina, 73 a Formia, 67 a Fondi, 44 a Pontinia, 43 a Sezze, 33 a Cisterna e anche a Itri, 27 a Minturno, 20 a Gaeta e Monte San Biagio, 18 a Sabaudia, 17 a Sermoneta, 15 a Santi Cosma e Damiano, 14 a Lenola, 10 a San Felice Circeo, no ve a Priverno e altrettanti a Cori, ancora sette a Maenza, cinque rispettivamente a Sonnino, Castelforte e Sperlonga, quattro nei comuni di Roccagorga e Spigno Saturnia, tre a Campodimele, Pnza, Prossedi, Rocca Massima, due a Norma, uno a Bassiano e un altro a Ventotene. A conti fatti si tratta di 32 comuni su 33, con la sola esclusione di Roccasecca dei Volsci.

C'è anche il dato drammatico di un nuovo decesso, il sesto nei primi cinque giorni del mese mentre il totale delle vittime del covid in due anni sale a 704. Si tratta purtroppo di un paziente molto giovane, con molte patologie pregresse e obesità che non era stato vaccinato e che era ricoverato in condizioni gravi al Goretti. Proprio all'ospedale di Latina la pressione dei pazienti covid è elevatissima.

La situazione è ormai esplosa e a questo punto è davvero difficile mantenere il controllo della diffusione. Nei solo primi cinque giorni del mese di gennaio sono state 4.171 le positività scoperte, come quelle dell'intero mese di novembre. L'analisi dei dati su base settimanale mostra un aumento di circa il 147%. Nel periodo compreso tra il 21 e il 28 dicembre i casi accertati fra i residenti della provincia erano stati 2.300, nella settimana successiva, tra il 29 dicembre e il 4 gennaio, schizzano invece a 5.693, con sette decessi (un numero analogo a quello della rilevazione precedente) e ben 35 ricoveri al Goretti.

Le vaccinazioni sono state invece 30.791, a cui si aggiungono le 5.874 dosi somministrate nelle ultime 24 ore. Entrando nel dettaglio dei comuni, spaventano i dati di Latina, che da sola ha registrato oltre il 27% delle positività accertate in una settimana dall'intera provincia: 1.575 casi. Numeri a tre cifre sono anche ad Aprilia (679 contagi), Terracina (451), Fondi (344) Cisterna (286), Formia (255), Gaeta (138), Sermoneta (122), Sezze (113), Sabaudia (112), Pontinia (106), Cori (107). Nel conto ci sono però anche i considerevoli aumenti registrati da piccoli comuni come i 93 contagi registrati a Priverno e a Minturno, i 79 di Monte San Biagio o i 63 di San Felice.

Laura Pesino

