Sabato 17 Luglio 2021, 05:02

AL LIDO

Nel lato sinistro del lungomare di Latina non c'è posto per gli autobus. O meglio, come da programmazione oraria i mezzi Csc passano tutti i giorni per portare i pendolari del trasporto pubblico locale in spiaggia, ma non hanno un luogo dove fermarsi. A differenza del lato destro del lungomare, dove le fermate dei bus sono appositamente segnalate tramite segnaletica orizzontale, nel tratto che porta da Capoportiere a Rio Martino il luogo dove far scendere i passeggeri viene lasciato scegliere alla fantasia degli autisti. Non sono presenti né strisce sulla strada volte a indicare il luogo adibito alla sosta temporanea dei mezzi, né tantomeno paline per segnalare meglio il tratto riservato alla fermata degli autobus o semplici cartelli che indichino dove il mezzo si fermerà. Questo comporta una serie di problemi, già segnalati dagli autisti all'azienda che si occupa del trasporto pubblico locale e al comune circa un mese fa, ma ad oggi non ancora risolti. Primo tra tutti il fatto che i passeggeri non sanno dove attendere l'autobus per fare rientro a casa, né il luogo preciso dove verranno lasciati per scendere in spiaggia. Insomma, sebbene ci sia stato un incremento di corse da e verso il mare rispetto allo scorso anno, passate da una ogni 23 minuti ad una ogni 15 minuti più le corse serali del weekend, resta da organizzare una questione basilare, ovvero la segnaletica nei pressi della fermata, necessaria ai mezzi per effettuare la manovra di accostamento e per ripartire.

Giovedì si è tenuta una riunione tra autisti, Csc e Comune e si è discusso anche di questo aspetto oltre che delle questioni relative alle corse scolastiche, per le quali ci si riaggiornerà. Dal Comune hanno fatto sapere di aver segnalato all'ufficio dei lavori pubblici gli interventi ed hanno promesso che entro una settimana verranno effettuati i lavori necessari per il tratto del lungomare. «L'anno scorso fecero della segnaletica orizzontale con strisce sulla carreggiata spiegano gli autisti Csc -, ma ad oggi sono sbiadite e non riconoscibili. Abbiamo chiesto all'azienda paline così da permettere al personale di lavorare in sicurezza e all'utenza di sapere dove arriverà l'autobus e ci hanno detto prima che in questa settimana avrebbero effettuato interventi ed ora nella riunione di giovedì l'architetto Daniela Prandi, funzionaria dell'ufficio trasporti del Comune di Latina, ci ha assicurato che li eseguiranno nella settimana prossima. Ci auguriamo che la questione venga risolta quanto prima perché ad oggi gli autisti si fermano dove ricordano che ci si fermava negli anni scorsi e questo crea svariati disagi. Prima di tutto per i passeggeri, soprattutto per chi va al mare a bordo dell'autobus per la prima volta e non sa dove scendere né salire. A questo si aggiunge una preoccupante questione assicurativa perché qualora un passeggero si facesse male e risultasse che l'autista si è fermato fuori dagli spazi previsti non ci sarebbe copertura».

Bianca Francavilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA