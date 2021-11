Martedì 16 Novembre 2021, 05:05

GLI INCIDENTI

Due incidenti si sono verificati ieri pomeriggio, uno a Latina e l'altro a Sabaudia. Entrambi con feriti ed entrambi, sembra, per il mancato rispetto delle precedenze. Il primo in ordine temporale ma anche il più grave è stato quello di Sabaudia, che si è verificato in località Bella Farnia lungo la Strada Litoranea, e nel quale sono rimasti coinvolti una automobile e un camion. In base ai primi accertamenti effettuati dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Latina, all'origine dell'incidente ci sarebbe il mancato rispetto di uno stop e l'auto è finita prima contro il mezzo pesante e poi in un canale a bordo strada. Ferito il conducente, un giovane di 23 anni di Latina, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Terracina; illeso invece l'autista del camion. L'altro incidente invece si è verificato in centro città a Latina: lo scontro si è verificato tra un'automobile e una moto, intorno alle 18, all'incrocio tra Corso Matteotti e la circonvallazione poco prima di Piazza Santa Maria Goretti. Ad avere la peggio il centauro che, ferito in modo lieve, è stato portato in ospedale per accertamenti. Anche in questo caso si sarebbe trattato di una mancata precedenza. Sul luogo dell'incidente è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Latina. Molti sono gli incidenti che si verificano sulle strade pontine, in città come in periferia e soprattutto nelle strade extraurbane. Sono in particolare queste ultime che destano le maggiori preoccupazioni nelle forze dell'ordine, costantemente impegnate su strada, perché sono le strade in cui si va più veloci ma dove anche più facile distrarsi e commettere errori. Poco più di un mese fa era stato proprio il comandante della polizia stradale di Latina, il vice questore Gian Luca Porroni, a lanciare l'appello per una maggiore prudenza al volante: troppi incidenti stradali che si erano verificati fino a quel momento e troppo gravi, questo era emerso confrontando i dati relativi alla incidentalità della stagione estiva.

Stefania Belmonte

