Martedì 21 Dicembre 2021, 05:02

LA CRONACA

Due incidenti spettacolari si sono verificati ieri pomeriggio a Latina città. Il primo c'è stato in Via Epitaffio, all'altezza dell'incrocio con Via Pantanaccio, dove si trova un grande magazzino che vende detersivi e prodotti per la casa. Qui l'auto a bordo della quale viaggiava un uomo di circa quaranta anni, una Fiat Cinquecento di colore nero, si è capovolta ed è rimasta con le ruote all'insù in mezzo all'incrocio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Latina e il 118, che ha soccorso il ferito e lo ha portato in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'altro incidente si è verificato invece in Via Torrenuova, nella zona tra Santa Fecitola e Tor Tre Ponti, intorno alle 17:30. Stavolta le protagoniste del sinistro sono state due utilitarie: una svoltava a sinistra per entrare in una abitazione, l'altra invece stava tentando un sorpasso. All'improvviso i due mezzi si sono scontrati e come conseguenza dell'impatto sono finiti in un fossato a bordo strada, una completamente ribaltata e l'altra poggiata da un lato sulla cunetta. A bordo delle due auto viaggiavano in tutto quattro persone, tra cui due bambini. Tutti sono rimasti feriti ma non in modo grave per fortuna, nonostante la dinamica imponente; in ogni caso è scattato il codice rosso e i feriti sono stati portati in ospedale per le cure del caso. Sul luogo dell'indidente, oltre al 118, la polizia stradale per i rilievi.

Ste.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA