IL ROGO

Tre automobili sono andate a fuoco la scorsa notte in via Fiuggi a Latina. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della squadra volante e i vigili del fuoco di Latina, che hanno domato le fiamme.

Sul caso indaga ora la squadra mobile della questura di Latina: non si tratterebbe infatti di un semplice incendio, ma di un caso da approfondire. Nel corso degli accertamenti è stato infatti scoperto che una delle autovetture bruciate nell'incendio appartiene ad una delle persone coinvolte nella rissa che si è verificata, alcuni giorni fa, davanti al carcere di Latina in via Aspromonte. Nel rogo della scorsa notte sono rimaste parzialmente danneggiate due auto, mentre una BMW X1 è andata completamente distrutta.

Si indaga ma non sarebbe chiara al momento l'origine dell'incendio, perché sul posto - dove è intervenuta anche la polizia scientifica - non sarebbero stati trovati elementi utili per individuarla con certezza. Tuttavia non sarebbe possibile escludere alcuna ipotesi, nemmeno quella del dolo. La violenta lite, l'altro giorno, si era verificata in strada ed era stata interrotta dalla polizia. Tre uomini si stavano picchiando e all'arrivo della pattuglia avevano smesso. Da un lato c'era una famiglia composta da padre, madre e figlio; dall'altro un conoscente con il quale i due uomini si stavano picchiando per futili motivi e recriminazioni - dopo che una violenta lite verbale era degenerata - su vicende del passato. Erano volati calci e pugni e in due erano stati finiti al pronto soccorso del Goretti. Tutti e tre invece erano stati denunciati in stato di libertà per rissa. Questi i fatti, ma non è detto ovviamente che i due episodi siano collegati. Le indagini sono in corso.

