Venerdì 27 Agosto 2021, 05:02

LE INDAGINI

Cresce l'allarme in città per gli incendi d'auto che, per tre sere, hanno caratterizzato in negativo le nottate del capoluogo e terrorizzato decine di persone. La questura di Latina sta indagando a tutto campo: non si esclude alcuna pista al momento. Lo scopo è quello di vederci chiaro e di capire come mai tutti questi incendi d'auto a distanza di poche ore gli uni dagli altri. Sono solo coincidenze? Gli investigatori non credono al caso, ed in particolare al primo l'incendio di Via Fiuggi dove tra le fiamme è finita anche l'automobile di uno dei denunciati qualche giorno fa per una rissa davanti al carcere di Via Aspromonte. Il primo episodio, dunque, secondo gli investigatori potrebbe essere collegato alla disputa, che a detta dei coinvolti era partita per futili motivi e verbalmente, epr poi finire alle mani aveva causato il ferimento di due persone, medicate al pronto soccorso del vicino Santa Maria Goretti. Nel rogo di Via Fiuggi erano rimaste coinvolte tre autovetture, delle quali una BMW X1 è andata completamente distrutta. Le altre due invece parzialmente danneggiate nella parte anteriore. Nel rogo di Via Muzio Scevola, nella serata di martedì, erano andate a fuoco invece due automobili: una Audia A3 e una Mercedes Classe B. Erano circa le 3:50. La prima è andata completamente distrutta, la seconda ha riportato danni nella parte anteriore, mentre una terza auto alla fiancata laterale per l'eccessivo calore. «Alla luce dell'analogo episodio in Via Fiuggi, la squadra mobile sta svolgendo indagini a tutto campo volte anche ad individuare eventuali connessioni tra i due eventi e, in tale ottica, si stanno analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati nell'area dell'incendio» aveva fatto sapere la questura. Dopo 24 ore il terzo incendio d'auto, in Via Triboniano: a bruciare, una Dacia Duster; danneggiata un'altra vicino. Al momento non vi sarebbero elementi certi per dichiarare il dolo in nessuno dei tre casi: né quello di Via Fiuggi, né quello di Via Muzio Scevola né per Via Triboniano vicino il tribunale. Nemmeno i rilievi della polizia scientifica hanno dato esiti diversi da quelli dei vigili del fuoco, che non hanno rilevato elementi certi. Tuttavia la questura sembra comunque essere intenzionata ad inviare una notizia di reato in Procura, al fine di far aprire un fascicolo di indagine. Non si esclude comunque nessuna pista, nemmeno quella accidentale: un'auto di quelle coinvolte nel rogo di Via Fiuggi avrebbe presentato infatti qualche difetto di funzionamento nei giorni precedenti all'incendio. Nel frattempo vengono ascoltate testimonianze e sono al vaglio degli investigatori le immagini della videosorveglianza. Ieri si è parlato dei roghi d'auto anche nel comitato di pubblica sicurezza convocato in Prefettura.

Stefania Belmonte

