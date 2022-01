Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

CISTERNA

Seguono le indicazioni del navigatore satellitare, ma a poche centinaia di metri dalla destinazione, la strada è interrotta e rimangono bloccati senza possibilità di fare manovra. Accade nella zona di Prato Cesarino, in via del Moscarello e nella maggior parte delle volte si tratta di camionisti stranieri, i quali si disinteressano della segnaletica di interruzione dovuta alla chiusura del ponte e continuano fino alla transenna che non permette di proseguire.

«E' diventato pericoloso anche attraversare l'incrocio - raccontano alcuni residenti - perché nessuno rispetta più il diritto di precedenza che appartiene a via Prato Cesarino, inoltre è più di una settimana che l'incrocio è al buio completo per il malfunzionamento del crepuscolare». Non c'è possibilità di tornare indietro e molte volte i grossi mezzi ripercorrono a retromarcia più di un chilometro e mezzo per riportarsi sul punto della deviazione consigliata. Alcuni camionisti provano a fare manovra su uno slargo di un condominio, ma delle volte i grossi mezzi rimangono impantanati non riuscendo più a muoversi, fino all'intervento di mezzi di soccorso che rimorchiano i camion per riportarli sulla strada. «Un malcapitato - racconta Gerry che abita nel condominio - è rimasto lì dalle tre di notte fino a non so che ora, sono uscito di casa alle 9 è ancora stava lì». Un disagio nel disagio, che si protrae da più di qualche mese per chi abita nella zona. Oltre ad essere semi isolati per l'interruzione momentanea della viabilità, i cittadini di via del Moscarello si ritrovano spettatori di improbabili manovre di grossi Tir. Un problema in fase di risoluzione, la scorsa settimana è stato ultimato l'accordo tra i sindaci di Cisterna e Latina, in cui Mantini e Coletta hanno impegnato le cifre utili per l'inizio dei lavori di ripristino del ponte per riportare alla normalità le strade delle zone interessate.

Daniele Ronci

© RIPRODUZIONE RISERVATA