Si rilancia anche sul piano turistico il Parco naturale dei Monti Aurunci. La Regione Lazio ha comunicato alla direzione dell'ente che è stato approvato e finanziato il progetto, di cui è capofila, per la costituzione del Distretto turistico Destinazione Lazio meridionale. L'avviso pubblico si proponeva l'obiettivo ambizioso di promuovere il turismo e valorizzarne le eccellenze nei suoi più importanti segmenti (culturale, turistico, archeologico e storico) attraverso la creazione di una Dmo (Destination Management Organization). Il progetto è stato presentato dal team pubblico-privato che comprende, oltre al Parco degli Aurunci, i Comuni di Cassino, Castelforte, Gaeta, Itri, Minturno, Pontecorvo, Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano, il Parco regionale Riviera di Ulisse, l'Università di Cassino ed un partenariato di oltre 36 soggetti privati. Presto sarà indetta l'assemblea costituente dell'associazione che guiderà il Distretto turistico del Lazio meridionale e verrà nominato Stefano Soglia - docente universitario e consulente di sviluppo turistico-territoriale, che ha coordinato la stesura del progetto di finanziamento - quale Destination manager del distretto turistico Lazio meridionale. «Si tratta di un'occasione importante soprattutto in questi anni di ripresa del settore turistico e la prima del genere nel nostro territorio - osserva Giorgio De Marchis, direttore del Parco degli Aurunci - La sfida è importante, ma ci sono tutti i presupposti affinché nei 18 mesi in cui sono previste le azioni progettuali si possano avere risultati significativi in termini di innovazione turistica, aumento dei flussi e destagionalizzazione».

