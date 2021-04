14 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)







LE IMPOSTE

Le bollette TaRi delle utenze domestiche sono aumentate nel 2020 perché il Comune di Latina ha fatto la scelta di abbassare del 25% quelle delle utenze non domestiche di aziende chiuse durante il lockdown, mentre negli altri anni hanno registrato una diminuzione. È questa la risposta dell'assessore al Bilancio del Comune di Latina, allo studio della Uil, che aveva denunciato un aumento della TaRi domestica.

Secondo Proietti, «per una famiglia di 4 persone in un appartamento di 80 mq, la TaRi a Latina tra il 2016 e il 2018 è diminuita di circa il 3%. Durante il lockdown il Consiglio comunale ha approvato una delibera con cui si è ridotta del 25% la TaRi ad una gran parte delle utenze non domestiche, cioè a tutte le aziende chiuse e parzialmente chiuse dai decreti Covid. Un'operazione decisamente complessa di 600mila euro, con cui abbiamo scontato la parte variabile, e una variazione di alcuni codici, per ridurre la parte fissa. La variazione di questi parametri ha comportato l'aumento, comunque sostenibile, alle utenze domestiche: il tutto è stato ampiamente documentato non solo dalla circolare Arera citata nella delibera, ma anche dal sostanziale principio chi inquina paga, e cioè le utenze che sono state per decreto chiuse, hanno pagato di meno, il 25%, mentre le utenze che hanno prodotto più rifiuti, il 7% in più. La stessa delibera ha raddoppiato il fondo per le esenzioni (fino al 30 aprile è aperto il bando per presentare domanda tramite i Caf), portandolo da 180mila a 360mila euro: proprio in virtù dell'aumento, è stato considerato che chiunque con almeno 4 figli e un reddito inferiore o uguale a 20mila euro di Isee o con un reddito uguale o inferiore a 8.265 euro potesse accedere alle esenzioni». Proietti ha anche presentato le simulazioni, «redatte con lo stesso software che predispone le bollette», da cui emerge come nel 2016 la TaRi fosse di 348,27 euro per la famiglia da 4 persone in 80 metri quadri, (358,73 euro secondo la Uil); 351,11 euro nel 2017 (contro 361,66 euro del calcolo Uil); 337,20 euro nel 2018 (contro 354,06) e 345,06 euro (contro 362,32) nel 2019. Per il 2020, la simulazione è di 369,91 euro.

IL CROLLO DELLE ENTRATE

Il punto però, come emerso in commissione Bilancio, è anche il crollo delle entrate TaRi: se nel 2016 si incassarono 17,574 milioni di euro, nel 2019 sono stati 16,154 milioni di euro: una perdita di 1,5 milioni di euro in 4 anni. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità sulla TaRi in Bilancio è quindi di 9.106.000 euro, ma nel Pef assomma a solo 1.307.000 euro e potrebbe essere adeguato nei prossimi anni. Pef che per il 2021 è stato approvato ieri dalla commissione Ambiente con 6 voti a favore e 1 contrario (Salvatore Antoci del Misto) e forti critiche da parte dell'opposizione, in particolare da Olivier Tassi (Misto) che ha contestato cifre e metodo di calcolo.

Intanto arrivano buone notizie sul fronte del porta a porta avviata da Abc il 15 marzo a Latina Scalo e nei borghi Piave, Faiti e San Michele. In base ai primi dati a neanche un mese dalla partenza, il secco non riciclabile è già sceso al 15-20%, mentre le previsioni, a un mese dall'avvio, lo avrebbero stimato ancora al 30%; stanno aumentando l'umido e la carta, in particolare imballaggi di cibo da asporto. Forte anche la richiesta delle compostiere domestiche: in trenta giorni ne sono state consegnate circa mille.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA