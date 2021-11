Giovedì 11 Novembre 2021, 05:03

L'INCIDENTE

Tragedia ieri mattina in Via Bruxelles. Un anziano di ottantatré anni è stato investito da una utilitaria di passaggio; purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'uomo, che si muoveva attraverso un deambulatore è stato travolto mentre si trovava nei pressi della rotatoria tra Viale Le Cobusier e Via Bruxelles, poco prima del palazzone del Colosseo, sul lato che, porta verso il monumento all'Aviatore. La vittima si chiamava Dante Fonzi ed era di Latina: risiedeva nella zona, a poche centinaia di metri ed al momento dell'incidente era da solo; lascia la moglie e due figli, un uomo e una donna, anche loro residenti a Latina. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche ai soccorritori del 118, che lo hanno portato immediatamente al Santa Maria Goretti. Purtroppo le ferite erano troppo gravi e nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici non ce l'ha fatta a sopravvivere. Erano circa le 10:15 quando si è verificato l'incidente: l'automobile, una Yaris blu, procedeva da Viale Le Corbusier provenendo dal lato dei campi di calcio ed aveva imboccato la rotonda per andare verso Via Bruxelles. Il conducente dell'auto, un uomo sui cinquant'anni di Sermoneta che viaggiava da solo in auto, si sarebbe visto spuntare all'improvviso il pedone disabile e non avrebbe fatto in tempo a frenare, travolgendolo. È intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Latina per i rilievi. L'alcoltest, immediatamente eseguito, ha restituito un esito negativo, ma la Procura ha comunque richiesto gli esami ematici di conferma e dei quali si attende l'esito. Nel frattempo la polizia locale procederà ancora con i rilievi e la raccolta di informazioni, perché l'esatto punto dell'impatto sembra debba essere ancora individuato con esattezza.

VIA ROSSETTI

Quella di ieri è stata una giornata di incidenti gravi, a Latina. Un altro scontro infatti si è verificato intorno alle 16 in Via Rossetti, nei pressi del mercato del martedì, nella stradina interna che porta al centro di smistamento delle Poste. Qui un motorino coperto di Poste Italiane si è scontrato con una automobile di passaggio: una donna è stata portata via in codice rosso per le ferite riportate.

Stefania Belmonte

