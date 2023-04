Giovedì 27 Aprile 2023, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 10:54

Un uomo è stato travolto e ucciso da un'auto ieri, mentre cercava di attraversare con la sua bicicletta la Strada Statale Pontina. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 al km 97, all'altezza del bivio Terracina - San Vito, nel territorio del Comune di Terracina. La vittima è Andrea Rigoni, un agricoltore cinquantenne di Sabaudia molto conosciuto nella zona.



Una donna alla guida di una Audi station wagon blu, che viaggiava in direzione Terracina, si è trovata all'improvviso davanti al ciclista e non è riuscita ad evitare l'impatto. Inutile l'intervento dei soccorritori: l'uomo è morto sul colpo. La donna alla guida è stata invece trasportata in ospedale per dei controlli, ma non ha riportato lesioni gravi, se non una terribile paura e lo shock per la morte del ciclista sotto i suoi occhi.

La circolazione sul tratto di Pontina interessato è stata interrotta per alcune ore e il traffico deviato in direzione San Vito/San Felice, con inevitabili rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale, l'Anas, la Polizia e i soccorritori del 118. Gli agenti delle forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi necessari e cercato eventuali testimoni oculari per chiarire la dinamica dell'incidente. Sembra comunque che Andrea Rigoni abbia cercato di attraversare la strada in sella alla sua bicicletta in un punto in cui tale manovra è vietata. Inoltre, l'erba presente sullo spartitraffico è stata lasciata crescere al punto da ridurre notevolmente la visibilità per gli automobilisti che transitano sulla Pontina. Inevitabile l'impatto per la conducente dell'auto che si è trovata di fronte il ciclista, un urto violentissimo, l'uomo che è stato sbalzato sull'asfalto esanime, per lui non c'è stato nulla da fare. Si sono vissuti momenti di enorme tensione, di shock alla vista dell'uomo inerme sull'asfalto a pochi metri dalla sua bicicletta. Il corpo della vittima è rimasto a lungo sull'asfalto, debitamente coperto, in attesa dell'arrivo del magistrato di turno che ha disposto il trasferimento della salma.

Un bilancio drammatico quello del mese di aprile per le strade della provincia di Latina: sono state cinque le vittime di altrettanti incidenti, tre delle quali giovanissime. Sabato 22 aprile il 22enne Matteo Campagna ha perso la vita quando l'auto guidata da un suo amico è uscita fuori strada sulla Migliara 47. Soltanto due giorni prima un ciclista indiano di 21 anni è stato investito e ucciso lungo la provinciale Fondi-Sperlonga. E ancora il 15 aprile, quando ad Aprilia un frontale tra due auto in via dei Rutuli è costato la vita ad una donna di 76 anni. Nel pomeriggio del 13 aprile, invece, la giovane vita del 22enne Alex Stefanelli si è spezzata quando è uscito di strada da solo sulla Migliara 51, a pochi metri da casa. Infine, due giorni prima, la morte di Guido Mazza, 91 anni, investito da un furgoncino mentre attraversava a piedi la Pontina nei pressi di Borgo Isonzo, a Latina.

Ranjitha Mancini

