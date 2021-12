Martedì 28 Dicembre 2021, 05:03

COMUNE

Più di un milione di euro di debito fuori bilancio da versare al precedente gestore del trasporto pubblico locale a Latina. Iniziano così le delibere di Consiglio comunale della seduta di domani. Tra le delibere all'ordine del giorno, tre sono relative ad Atral, il vecchio gestore che ha ancora in piedi diversi contenziosi con il Comune, per molti dei quali sono già stati versati in passato debiti fuori bilancio. Una delibera oggi è per un errato conguaglio del servizio 2016, quando Atral era in proroga della gestione del trasporto pubblico locale. Una sentenza, emessa a giugno, è relativa a un errato conteggio del conguaglio per il 2016: secondo la sentenza, il Comune aveva versato ad Atral, 3.814.602 euro, invece di un totale di 4.400.825 euro (il totale derivante dal corrispettivo chilometrico di 4.199.143 euro più il ripiano delle agevolazioni tariffarie pari a 260.186 euro), condannando quindi l'amministrazione a pagare ora 586.223 euro di pura sorte, più gli interessi dal 2016 a oggi per un totale di 828.404, da cui detrarre però diverse altre somme, per un debito finale di 482.735 euro. Le somme derivano da quelli che, secondo i giudici, sarebbero stati errati calcoli in due ambiti: il primo è quello del rimborso chilometrico e del suo adeguamento Istati; il secondo è quello dell'aggio su titoli di viaggio agevolati. Relativamente al rimborso chilometrico fissato dalla Regione, passa da 1,31 euro a chilometro, a 1,81 euro, più l'adeguamento Istat. Relativamente invece al secondo punto, secondo i giudici, «il contratto esclude che in sede di ripiano delle agevolazioni tariffarie il Comune possa trattenere l'aggio pari al 9,11%». La sentenza va pagata, ma sono punti che il Comune contesta e sui quali «l'amministrazione è intenzionata a procedere a ricorsi», come spiega l'assessore alla Mobilità, Dario Bellini, che afferma come «ad Atral viene riconosciuto, erroneamente secondo l'amministrazione, un adeguamento non dovuto, tant'è che facendo il calcolo a rovescio, ovvero integrando quanto richiesto a quanto già versato, la somma darebbe un contributo chilometrico di 2,51 euro».

ALTRI 602MILA EURO

Non è tutto, perché oltre al conguaglio 2016, c'è anche quello del 2014, oggetto di altro contenzioso e di altra sentenza, che in questo caso ha rigettato l'opposizione a un precedente decreto ingiuntivo del 2019, per un totale di 701mila euro, di cui 99.243 già liquidati. Questo ulteriore debito fuori bilancio da valutare oggi assomma quindi a 602mila euro. Infine un ulteriore debito da 40mila euro.

Nella relazione ai debiti, il collegio dei revisori lancia un monito: «L'Ente deve, come più volte richiesto da questo organo, prevenire qualunque forma di contenzioso con i fornitori, ottemperando alla formalizzazione degli impegni in modo rispondente alla tipologia di servizio richiesto, nonché rispettare i tempi di pagamento anche e soprattutto per le spese che esorbitano i contratti iniziali e ciò al fine di evitare l'insorgenza di contenziosi e la conseguente lievitazione del debito».

Andrea Apruzzese

