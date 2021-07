Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

ATLETICA

ULISSE, SFUMA LA FINALE

Niente finale agli Europei U20 di Tallinn per il velocista setino Angelo Ulisse, che ieri pomeriggio si è classificato quinto nella semifinale dei 100 metri con 10.64.. Domenica sulla pista estone il 18enne portacolori delle Fiamme Gialle Gruppo Simoni cercherà il riscatto nella staffetta 4x100.

VOLLEY, A3

SABAUDIA NEL GIRONE BLU

Un passo dopo l'altro verso l'inizio del campionato. Dopo la conferma dell'iscrizione per l'Opus Sabaudia è arrivato il momento della definizione del raggruppamento: la squadra è stata inserita nel girone Blu del campionato di pallavolo maschile di serie A3 con Sistemia Aci Castello, Ismea Aversa, Leo Shoes Casarano, Olimpia SBV Galatina, Aurispa Libellula Lecce, PowerGroup Marcianise, Tya Pallavolo Marigliano, Shedirpharma Massa Lubrense, Avimecc Modica, Gis Ottaviano, Pallavolo Franco Tigano Palmi e Maury's Com Cavi Tuscania.

BEACH VOLLEY

IL SOGNO DI CAMILLA

Dal parquet dei campi di pallavolo alla sabbia di quelli del beach volley. Camilla Sanguigni, 21 anni, di Terracina, prodotto del vivaio della Pallavolo Futura Terracina 92, è pronta a dare battaglia sui campi di beach volley in coppia con l'amica e socia, Giulia Tamagnone, di Bologna, allenata dal tecnico Gabriele Mazzotti con base a Ravenna: Camilla e Giulia si sposteranno in tutta Italia per giocare nei tornei ICS Beach Volley Tour e anche nelle tappe del campionato Italiano difendendo i colori della Power Beach di Ravenna.

PALLAMANO

FONDI, MERCATO CON IL BOTTO

Parte con il botto la campagna acquisti dell'HC Fondi (A2). Il ds Guglielmo di Perna ha ingaggiato nelle ultime ore Tomas Valentin Cañete, classe '99 di passaporto portoghese, centrale-terzino della Nazionale U21 argentina che la scorsa stagione nella serie A Beretta si è rivelato il bomber degli aretusei del Teamnetwork Albatro con 177 reti. Ieri anche l'annuncio dell'ala destra azzurrina del 2002 Daniele De Luca.

VELA

470 MIXED, PRIME PROVE

Primi appuntamenti ufficiali per la nuova classe 470 mixed, designata dalla Federazione Internazionale Vela per i futuri Giochi di Parigi 2024. Fino a domenica 18 occhi puntati sui Mondiali juniores di Sanremo con la gialloverde delle Fiamme Gialle Gaeta Alessandra Dubbini, in tandem con Marco Gradoni.

