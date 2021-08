Giovedì 19 Agosto 2021, 05:00

ATLETICA

NIENTE FINALE

PER ULISSE

Sfuma per 19 centesimi il sogno del setino Angelo Ulisse di staccare il pass per la sua prima finale mondiale U20. Sulla pista dello stadio Kasarani di Nairobi, capitale del Kenia, il 18enne azzurrino delle Fiamme Gialle Simoni, dopo il 10.57 ottenuto nella batterie mattutine dei 100 metri, ieri pomeriggio non è andato oltre il 19esimo tempo con 10.56, quinto nella sua semifinale.

PALLAMANO

VANOLI A FONDI

ALTRO COLPO DI MERCATO

Ancora un colpo di mercato dell'Handball Club Fondi (A2). A vestire rossoblù sarà il centrale-terzino Federico Vanoli, l'italo-argentino che la passata stagione era in A1 con il Teamnetwork Albatro Siracusa. «Ho scelto di giocare a Fondi perché c'è un valido progetto, con l'obiettivo di fare un campionato di vertice e cercare di ritornare subito nella massima serie», sottolinea il neo acquisto.

CALCIO

RICCIARDI INGAGGIATO

DALL'INSIEME FORMIA L'Insieme Formia (serie D) ha ingaggiato ieri il 32enne centrocampista e fantasista Luca Ricciardi, proveniente dal Rimini e nativo di Gaeta, dove ha iniziato la sua carriera prima di vestire le maglie di Latina, Pisa, Tuttocuoio, Racing Fondi, Agnonese e Fermana. Sabato alle 10.30 prima test amichevole dei biancazzurri di Sasà Amato sul campo dell'Itri (Eccellenza).

© RIPRODUZIONE RISERVATA