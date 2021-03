21 Marzo 2021

In occasione del 21 marzo, per la XXVI Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, diventata nel 2017 legge dello Stato, organizzata da Libera, anche gli atleti pontini sono scesi in campo per manifestare il proprio sostegno. Nel week end sportivo del 19 21 marzo, per ricordare più di 1.000 vittime innocenti delle mafie, cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali uccisi dalla criminalità organizzata solo per aver compiuto il loro dovere i canottieri dei gruppi sportivi militari che si allenano a Sabaudia, hanno indossato maglie con la scritta Lo sport non vi dimentica. All'iniziativa hanno preso parte gli atleti Antonio Vicino, Raffaele Giulivo, Andrea Maestrale, Luca Parlato e Gabriel Soares della Marina Militare, Stefania Gobbi dei Carabinieri, Domenico Montrone, Paolo Perino, Emanuele Fiume, Niccolò Pagani delle Fiamme Gialle, Pietro Willy Ruta delle Fiamme Oro, Emanuele Gaetani Liseo della SC Telimar, Aniello Sabbatino, del RYCC Savoia e Davide Comini dell'SC Moltrasio. La Federazione Italiana Canottaggio, alla quale appartengono gli atleti delle società sportive sabaudiane, ha aderito con entusiasmo all'iniziativa promossa da Libera e Coni.

E.Pie.

