15 Maggio 2021

CANOTTAGGIO

Con nove barche già qualificate per i giochi olimpici di Tokyo l'Italia tenta il colpaccio. Gli azzurri, guidati dal direttore tecnico Franco Cattaneo, tentano di conquistare, da domani a lunedì, a Lucerna, gli ultimi pass disponibili. Ci proveranno il doppio e l'otto senior maschile e il quattro senza senior femminile. Tra gli azzurri che in questi tre giorni scenderanno in acqua sul bacino elvetico del Rotsee ci sono anche molti atleti che sono in forza a gruppi sportivi che hanno sede a Sabaudia. Per staccare il passi le tre barche dovranno arrivare in finale e piazzarsi tra le prime due posizioni nella propria specialità.

Sul doppio senior maschile salirà Luca Chiumento delle Fiamme Gialle assieme a Nicolò Carucci. A bordo dell'otto senior ci sono Mario Paonessa, Alfonso Scalzone, Leonardo Pietra Caprina delle Fiamme Gialle, Davide Mumolo delle Fiamme Oro, Cesare Gabbia e Vincenzo Abbagnale della Marina Militare che gareggeranno sull'ammiraglia assieme a Salvatore Monfrecola, Matteo Sandrelli e Gaetano Iannuzzi. Infine il quattro senza femminile vede schierate Kiri Tontodonati delle Fiamme Oro e Aisha Rocek dei Carabinieri assieme a Chiara Ondoli e Alessandra Patelli. Tra le riserve c'è Luca Parlato della Marina Militare.

