Sono ufficialmente iniziate ieri anche in provincia le somministrazioni con il siero Astrazeneca per gli under 55. Due le postazioni allestite sul territorio: un'ala del centro anziani di via Vittorio Veneto a Latina e l'ospedale Fiorini di Terracina. Mentre Roma accelera e parte con le vaccinazioni alle forze dell'ordine nell'hub di Fiumicino, la Asl di Latina procederà prima a completare il personale sanitario, in particolare medici libero professionisti, odontoiatri e farmacisti. Le dosi però sono ancora limitate e in attesa di attivare un nuovo centro all'ospedale Dono Svizzero di Formia, che si affiancherà a quello già esistente, si procederà nella prima settimana con appena 280 somministrazioni totali, mentre si conta di arrivare a 400 a partire dalla prossima. L'introduzione di questo terzo vaccino spiega l'azienda sanitaria in una nota - permetterà di vaccinare un'ampia fascia di popolazione che altrimenti non sarebbe stata vaccinata al momento, in quanto la produzione del vaccino Pfizer e Moderna è limitata ai cittadini ultra 80enni e fragili. E' molto importante bloccare il virus in modo massivo e sincrono impedendone la circolazione non solo nella popolazione più fragile ma anche in quella meno fragile ma più esposta, riducendo i contagi ed evitando una terza ondata epidemica nei prossimi mesi. L'obiettivo successivo è quello di vaccinare insegnanti, forze dell'ordine e lavoratori socialmente utili, affinché vengano preservati i servizi essenziali quali l'educazione e la didattica, la sicurezza e l'assistenza sociale, seguendo appunto le indicazioni fornite dal ministero. La Regione Lazio ha già dato il via libera alle prenotazioni dei vaccini per il personale scolastico e universitario, docente e non docente, con età compresa tra i 18 (anno di nascita 2003) e i 55 anni (anno di nascita 1966), senza patologie. Si potrà prenotare la dose a partire dal 18 febbraio. La.Pe.

