ATLETICA

Riparte da Ancona la stagione dell'atletica leggera. Nel week-end al PalaIndoor riflettori puntati sui tricolori juniores e promesse. Tra gli under 20 la sfida è sul rettilineo dei 60 metri. Una lotta apertissima per il podio che vedrà protagonista il setino Angelo Ulisse (Fiamme Gialle Simoni), campione italiano in carica Allievi: a settembre al Raul Guidobaldi di Rieti dominò la scena sui 100 con il personal best di 1067, 14esimo all time. Uno smagliante momento di forma per la freccia lepina dopo la vittoria nel meeting di gennaio sempre sulla pista dorica, quando volò con il crono di 680: il classe 2003 è allenato a Castelporziano dall'ex velocista azzurro Angelo Ricciardello. Per l'oro servirà la gara perfetta anche perché il parco avversari è di livello. I favoriti? Il siracusano e neo Fiamme Gialle Matteo Melluzzo, argento due anni fa nei 100 al Festival olimpico della gioventù europea con 1048 (secondo allievo italiano di sempre) e il veneziano della Biotekna Marcon, Federico Guglielmi, che ha corso in 680 a tre centesimi dal suo primato. Per il trio azzurrino l'orizzonte internazionale nel 2021 è incentrato sugli Europei U20 a Tallinn (Estonia, 15-18 luglio) e sui Mondiali U20 a Nairobi (Kenya, 17-22 agosto). In gara ad Ancona sui 60 junior c'è il latinense della Niccolino Sport Fabio Mastracci, accreditato di 694: sarà in pista anche sui 200. Chi aspira al podio nei 60 Promesse è anche la sprinter formiana Carolina Rinnaudo, fresca reduce dal 755 ritoccato di un centesimo il suo personal best - firmato due settimane fa ad Ancona. La portacolori dell'Atletica Cascina, seguita al Bruno Zauli da Angelo Moschetta, guarda con fiducia agli Assoluti fra due settimane sempre nella tradizionale location marchigiana, ma il pensiero corre agli Europei U23 estivi di Bergen, in Norvegia. Un sogno difficile ma non impossibile.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA