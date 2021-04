1 Aprile 2021

Nella prima giornata degli Assoluti primaverili in vasca lunga di Riccione erano molto attesi i 400 stile libero. I tre protagonisti sin dalle batterie del mattino hanno dettato legge confermando in una finale pomeridiana ad alto contenuto tecnico di avere una marcia in più sui diretti avversari.

Il talento made in Latina Matteo Ciampi, tricolore sui 200 e 400 agli ultimi invernali sempre nella piscina romagnola, è salito sul gradino più basso del podio accontentandosi della medaglia di bronzo con il crono di 3'4761 (sotto il tempo limite degli Europei di Budapest di maggio fissati a 3'488). Una gara in totale controllo per lui, bravo a difendere a denti stretti il terzo posto. La lotta per il titolo è stato un affaire tra gli altri due azzurri, separati soltanto da nove decimi - 3'4465 vs 3'4474 - che hanno in tasca già il pass per Tokyo e hanno firmato anche i primi due tempi al mondo nel 2021. La scena se l'è presa tutta Gabriele Detti dell'Esercito-In Sport Rane Rosse, il 26enne livornese primatista italiano (3'4323) e bronzo olimpico uscente nella specialità, tornato dopo la pausa per Covid.

Ha dovuto sudare fino all'ultima bracciata per battere il compagno di allenamenti ad Ostia, l'astro nascente barese Marco De Tullio (Fiamme Oro/Sport Project), il classe 2000 già argento ai Giochi giovanili di Buenos Aires 2018. Nelle eliminatorie il labronico aveva chiuso in testa con 3'5004 davanti a Geremia Freri (in finale si è piazzato sesto) con 3'5006 e a Ciampi, terzo in 3'5091, sette decimi meglio di De Tullio. Ora il biglietto olimpico (3'4600 resta il tempo limite fissato dalla Federazione) per il 24enne liberista pontino tesserato Esercito/Aquatics Livorno passa dal Sette Colli di Roma.

I DUECENTO

Adesso un giorno di riposo per tuffarsi in acqua domani sui 200, altra gara fondamentale in proiezione cinque cerchi e soprattutto in ottica della 4x200 sl (la staffetta è già qualificata per il Giappone) guidata dal tecnico federale Stefano Franceschi, che segue l'atleta pontino a Livorno.

Andrea Gionti

