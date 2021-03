25 Marzo 2021

LA DONAZIONE

L'associazione Matteo Fabrizio ha donato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, quattro set di ferri per interventi di chirurgia interventistica. L'associazione pontina infatti nasce proprio con l'obiettivo di sostenere, grazie alle donazione dei propri soci, la ricerca scientifica nel campo dell'ematologia e dei trapianti, oltre che la logistica ospedaliera. In questo momento di forte crisi dovuta al Covid, soprattutto in ambito sanitario c'è bisogno di aiuto e dunque grande attenzione è stata posta «alle pressanti esigenze del quotidiano, grazie anche all'ascolto prestato al management ospedaliero», spiegano dall'associazione.

I 4 set sono stati donati al dipartimento di chirurgia interventistica dell'ospedale Goretti e con questi l'equipe medica potrà meglio gestire le pressanti esigenze giornaliere. Ma l'associazione Matteo Fabrizio non si fermerà qui. Il prossimo obiettivo è costituito dalla progressiva implementazione del progetto Melograno che consentirà di monitorare h 24 per 365 giorni la raccolta e la gestione dei parametri clinici dei pazienti ricoverati presso il dipartimento di Ematologia e trapianti del Goretti con l'obiettivo di migliorare la propria capacità di diagnostica e cura.

Nello scorso aprile, in piena pandemia, l'Associazione aveva messo a disposizione dei cittadini più bisognosi 160 card per spesa alimentare. La distribuzione delle card in quel caso è avvenuta infatti in base a criteri di maggiore necessità indicati dalla Caritas Diocesana. Nello stesso periodo l'associazione presieduta da Carmelo Fabrizio si è fatta carico dell'acquisto di 10 pulsossimetri consegnati al Goretti. Nel luglio scorso invece l'associazione ha donato sempre al nosocomio pontino, due aspiratori tracheali.

Fra.Ba.

