IL CASO

«Chi oggi, con le proprie dimissioni, ha determinato il nuovo scioglimento dell'Ordine degli avvocati abbia almeno il coraggio di fare un appello pubblico, affinché a candidarsi alle prossime elezioni non siano i soliti noti o i prescelti' di qualcuno, e men che mai ex consiglieri ancora in odore di ineleggibilità. Questo contribuirebbe a distendere gli animi, soprattutto se tale invito fosse formulato anche da chi a quelle elezioni dovrà traghettare il Foro pontino, con l'imparzialità e l'equilibrio che è lecito attendersi da un Commissario nominato dal Ministro della Giustizia». L'appello a riportare un clima di serenità nella classe forense, dopo il nuovo commissariamento, arriva dal presidente della sezione pontina dell'Associazione nazionale forense Pierluigi Torelli che alle ultime elezioni guidava la lista contrapposta a quella dell'ex presidente Gianni Lauretti. Mentre si stata valutando l'ipotesi di un eventuale nuovo ricorso contro la decisione del Ministero Torelli si sofferma su quanto accaduto negli ultimi mesi e stigmatizza alcuni comportamenti. «Il primo Commissariamento Mignano ricorda - è stato determinato dalle dimissioni di undici consiglieri dell'Ordine allora in carica tutti appartenenti al raggruppamento Avvocatura unita, compresi i 5 consiglieri successivamente dichiarati ineleggibili dal Cnf con sentenza passata in giudicato, commissariamento annullato dal Tar che ha stabilito l'ineleggibilità dei cinque che non potevano validamente dimettersi, in quanto si erano candidati in violazione del divieto del doppio mandato. L'ultimo è figlio della scelta compiuta dalle colleghe Caporilli e De Simone, formalizzata il 16 ottobre, gesto che ha comportato l'ennesimo Commissariamento. Chi tenta di addebitare le responsabilità del nuovo scioglimento e del clima che si respira all'interno del Foro, a coloro che hanno cercato di prendersi la responsabilità di governare' il Consiglio in luogo degli ineleggibili fa finta di non vedere come stanno realmente le cose».

Elena Ganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA