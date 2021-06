Domenica 27 Giugno 2021, 05:04

A Sabaudia un Pat in modalità ridotta e una Casa della salute inesistente: scattano un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina e un altro alla Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti. Entrambe le segnalazioni sono a firma di Franco Brugnola, nel primo caso in qualità di promotore del Comitato per la difesa del Punto di primo intervento di Sabaudia e nel secondo in qualità di cittadino residente nella ridente cittadina delle dune. Che succede? Come è noto l'attuale Pat di Sabaudia, ovvero il Punto di assistenza territoriale (ex Punto di primo Intervento), come gli altri della provincia di Latina, a seguito dell'emergenza Covid, sono stati chiusi negli orari notturni provocando lamentele da parte degli utenti, anche per «la mancata integrazione del servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica) che dovrebbe funzionare dalle 20 alle 8, con quello dell'emergenza sanitaria territoriale», sottolinea Brugnola, evidenziando anche che a tutt'oggi non vi è più ragione della chiusura notturna del presidio: «Grazie anche alle vaccinazioni il numero dei pazienti ricoverati per Covid è diminuito considerevolmente; dal 14 giugno il Lazio è in zona bianca; contestualmente sono già state eliminate tutte le restrizioni relative alla mobilità con un aumento significativo delle presenze turistiche a Sabaudia, come in tutta la provincia e quindi degli accessi al punto di assistenza territoriale già Ppi». Alla Procura il comitato ha chiesto di accertare eventuali illegalità nella decisione di tenere ancora chiusi, negli orari notturni, i Pat/Ppi. La Casa della salute di Sabaudia, prevista dal Piano di rientro 2019-2021, presso la stessa sede di via Conte Verde che ospita il Pat e altri servizi, doveva essere aperta entro fine 2020. Chi l'ha vista? «La mancata apertura spiega Brugnola - non ha consentito di assicurare il livello essenziale di assistenza sanitaria distrettuale proprio nel periodo dell'epidemia in cui l'assistenza territoriale avrebbe potuto contribuire maggiormente a fronteggiare il diffondersi della malattia». Un danno da disservizio o ritardo? Brugnola ne è così convinto da aver segnalato la questione alla magistratura contabile.

R.Cam.

