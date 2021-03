28 Marzo 2021

L'INCIDENTE

Ponti pedonali chiusi nell'Oasi Verde Susetta Guerrini in Q4-Q5 a Latina. I residenti e gli utenti del parco, uno dei più grandi del capoluogo pontino, hanno trovato i ponti con il nastro bianco-rosso che ne preclude l'accesso. Le infrastrutture lignee, che collegano le due diverse parti del parco, servono in particolare ai pedoni per superare in sicurezza via Nicolò Paganini. Lo evidenzia il consigliere comunale del gruppo Misto, Salvatore Antoci in un post su facebook, dopo che diversi giorni addietro, in una segnalazione all'amministrazione comune, aveva evidenziato una situazione di potenziale rischio derivante da alcune assi di legno lamellare non più sicure. Una condizione che, secondo la sua ipotesi, avrebbe potuto anche compromettere la stabilità dei ponti stessi, e per questo nella stessa segnalazione aveva chiesto che venisse fatta un'ispezione, per verificare la situazione e eventualmente porvi rimedio laddove necessario. Due giorni fa, poi, l'apposizione dei nastri per impedire l'accesso agli utenti. Un intervento che è stato svolto dalla Polizia locale, che non farebbe però seguito alla segnalazione di Antoci, bensì a un incidente che sarebbe occorso nei giorni scorsi. «A quanto risulta - spiega l'assessore ai Lavori pubblici e Patrimonio del Comune di Latina, Emilio Ranieri - una signora si sarebbe fatta male e la Polizia locale sarebbe quindi intervenuta, segnalando poi la cosa al servizio competente, il settore Decoro. Effettueremo un ulteriore approfondimenti nei prossimi giorni, ma dai primi esami, non c'è un problema di strutture. Probabilmente però qualche asse della sovrastruttura va sistemata ed è un intervento che sarà eseguito in tempi stretti». La struttura dei ponti è infatti in legno, con assi sovrapposte, che compongono le scale di accesso e poi le passerelle. Essendo all'esterno, sono soggette sia alle intemperie che a eventuali atti vandalici, al pari di quello che avviene ogni anno alle passerelle a mare. Tra gli ultimi interventi di ripristino eseguiti, quello del febbraio 2019 in cui diversi punti della struttura erano stati sottoposti a riparazioni.

An. Ap.

