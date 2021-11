Sabato 20 Novembre 2021, 05:02

COMUNE

La nuova giunta del Comune di Latina ha svolto ieri la sua prima seduta, avviando così l'attività della nuova amministrazione emersa dalle elezioni di ottobre. «È stata una giunta conoscitiva - spiega il sindaco, Damiano Coletta, che ieri per la prima volta ha riunito in maniera ufficiale la sua squadra di governo appena nominata due giorni fa - in cui abbiamo stabilito l'ordine di priorità delle procedure più immediate, ma in cui non sono state esaminate delibere specifiche».

FORZA ITALIA

Una giunta che riceve, dopo le critiche di FdI, Lega e Latina nel cuore, anche quelle di Forza Italia, che non aveva firmato il documento unitario del centrodestra: «Lo abbiamo già ribadito: Forza Italia vuole caratterizzarsi per la propria azione politicai», esordisce il segretario provinciale, Alessandro Calvi, motivando le differenze con gli altri partiti.

Calvi però, come le altre formazioni del centrodestra, giudica «un errore da parte del sindaco avere fatto una giunta tecnico-politica. Doveva essere prettamente tecnica di alto profilo, come aveva detto lui; il sindaco, nella propria autonomia, può fare quello che vuole, ma è normale che noi possiamo solo prenderne atto e poi giudicheremo cosa fare in Consiglio. Ha messo due ex assessori, dicendo che era per una linea di continuità, ma è un errore, non c'è continuità in questa, che è una situazione diversa. FI ha fatto cinque anni di opposizione a quella giunta: che contributo si potrebbe dare ora a quei due assessori?».

FI non intende quindi usufruire dei due posti lasciati liberi da Coletta nella sua giunta: «Non sono problemi nostri, se vuole tenere due deleghe libere, è libero di farlo. Se avessimo voluto entrare, lo avremmo fatto prima». Calvi precisa quindi, in relazione alla disponibilità che fu data su alcuni punti di programma, che «noi abbiamo preferito comunicare al sindaco direttamente i nostri punti programmatici, una linea figlia dell'intero partito e messa ai voti. Ora noi dovremo valutare il sindaco sul piano dei contenuti, sull'Abc, sull'urbanistica, sull'ambiente, sulla macchina amministrativa. Ma mi domando: in Consiglio, chi voterà un Bilancio di Abc? Chi voterà debiti fuori bilancio? Non si può pensare di governare cinque anni così».

Calvi boccia infine una possibilità di nuovo incontro o di nuova riunione: «Cosa ci dovremmo dire? Parleremo in Consiglio. Se lì si troverà la convergenza su alcuni punti, vedremo».

FIORE: «NON SI GIOCA»

Alle critiche del centrodestra ha risposto ieri la consigliera comunale del Pd, Daniela Fiore, secondo cui «nella nuova giunta, ci sono interessanti figure professionali con un background importante, che sapranno determinare una svolta profonda nell'azione amministrativa per segnare il cambio di passo rispetto alla consiliatura precedente, come richiesto e auspicato dal Pd. Chiediamo al centrodestra di mettersi al lavoro per risolvere i problemi della città, evitando polemiche strumentali. In questa direzione, confidiamo nella rapida costituzione delle commissioni, per coadiuvare i neo assessori».

COMMISSIONI

Fatta la giunta, la settimana prossima sarà quella decisiva per definire le commissioni consiliari. Resta ancora il dubbio se potranno essere 11 o 12, nel caso in cui Urbanistica e Lavori pubblici siano scorporati. Dal centrodestra si fa sapere che occorrono ancora alcuni incontri per definire la situazione, ma, dalle indiscrezioni emerse, sembra che le presidenze saranno tre a testa per FI, Lega e Latina nel cuore, e due per FdI, che ha già ottenuto la presidenza del Consiglio comunale.

Andrea Apruzzese

