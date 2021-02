© RIPRODUZIONE RISERVATA

In dirittura d'arrivo anche l'assegnazione del Palaceci, la struttura tensostatica situata a Latina in via del Mille costruita nella prima metà degli anni 90, intitolata poi il 10 giugno del 2009 alla memoria di Giovanni Ceci, giovane promessa del basket pontino, perito nel 2008 in un incidente . La struttura è da sempre dedicata in esclusiva alla pallacanestro e dal 2016 è tornata sotto la diretta gestione del Comune di Latina. Chiuso da diversi anni in attesa di lavori di restyling, l'impianto di via dei Mille è stata oggetto di bando da parte dell'ufficio della valorizzazione del patrimonio del Comuneche, il 21 gennaio ha pubblicato una graduatoria di assegnazione, ma anche qui per ora nessuno è entrato: «Abbiamo finalmente iniziato i lavori di manutenzione - spiega l'assessore Ranieri - utilizzando il finanziamento di 50.000 euro che era stato richiesto partecipando a un bando a fine 2017 e concesso nel 2019. Saranno ristrutturati gli impianti di riscaldamento e di illuminazione e anche gli spogliatoi: le società devono avere un minimo di pazienza, poi potranno usufruire di una struttura adeguata e sicura». Anche qui, i club dovranno adeguarsi ai protocolli Covid, verificando la salute dei tesserati periodicamente e provvedendo alla sanificazione del campo e degli spogliatoi al termine di ogni seduta di allenamento. L'assegnazione, a prescindere dalla data d'ingresso nel Palaceci, scadrà comunque il 30 giugno.