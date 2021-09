Venerdì 17 Settembre 2021, 05:02

A Terracina sta entrando nella fase più calda l'Itf beach tennis World Championship, il campionato del mondo di beach tennis che si sta svolgendo alle Rive di Traiano. I migliori specialisti planetari della pallina depressurizzata si stanno affrontando sugli otto campi realizzati sul tratto di arenile nel cuore della città, all'ombra del tempio di Giove. È stato assegnato il primo titolo, quello di campione del mondo del doppio-misto, che è andato alla coppia brasiliana composta da Rafaela Miller e Andrè Baran, numero due del tabellone, che hanno superato (7-6/2 - 6-3) la coppia numero uno del main draw composta da Flaminia Daina e Nikita Burmakin.

«Siamo molto soddisfatti di come stanno andando le cose qui a Terracina, l'evento è di livello assoluto e i giocatori stanno regalando spettacolo - spiega Andrea D'Onofrio presidente del Comitato organizzatore insieme a Giancarlo De Risi, direttore del torneo - il pubblico presente, che per accedere agli impianti passa attraverso uno check point che misura la temperatura e allo stesso tempo igienizza tramite una speciale nebulizzazione, si sta godendo match molto interessanti e sta vivendo le grandi emozioni della prima edizione, quella del 2019, vissuta con maggiore libertà. Siamo convinti che questi eventi siano fondamentali per valorizzare il territorio e per il turismo fuori stagione».

Domani sera sarà un sabato speciale con la finalissima del doppio femminile mentre la domenica si giocherà il doppio maschile: questi due match decideranno il nome dei prossimi campioni del mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA