Il Latina Calcio 1932 va a caccia del successo oggi pomeriggio, alle 14.30 al Francioni, contro il Campobasso, gara fondamentale per il rilancio in classifica. Si torna a giocare di fronte al proprio pubblico, notizia positiva per Esposito e compagni che in casa hanno, spesso e volentieri, offerto buone prestazioni al contrario di quanto accaduto nelle gare in esterna.

IL VICE

Alla vigilia del match con i molisani ha parlato così il vice allenatore nerazzurro Daniele Bedetti, chiamato a sostituire lo squalificato Daniele Di Donato: «I nostri errori sono ripetitivi, dal punto di vista dell'attenzione siamo mancati e questo dispiace. Nessun avversario ci ha messo così sotto da giustificare una sconfitta, in tutte le gare c'è stata la prestazione, ma sappiamo bene che ci troviamo in un girone complicato. Contro il Campobasso non possiamo fallire, servono i tre punti per la serenità dell'ambiente, dalla dirigenza, passando per lo staff e i giocatori. Penso che questa squadra meriti una bella soddisfazione e faremo di tutto per centrare l'obiettivo» .

Nella mente c'è ancora la prestazione contro i pugliesi: «Non possiamo prendere gol su una ripartenza, come sette giorni fa. Eravamo in possesso palla, con superiorità numerica in difesa, errori che si pagano a caro prezzo. Una volta sotto, contro una formazione come la Virtus che si chiude alla grande e in contropiede sa come far male, diventa tutto più complicato. Noi abbiamo preso tanti gol da palla inattiva, bisogna migliorare sotto il profilo dell'attenzione. Serve quindi una prestazione di alto livello per battere i molisani. Non mi aspetto un avversario chiuso, subiscono tante reti e fanno del gioco offensivo un'arma importante, basti vedere quanto è successo contro il Catania, partita finita 4-4. Giocheranno con un 4-3-3 e di solito hanno un atteggiamento spregiudicato, la loro filosofia è quella di attaccare, quindi sarà necessario non prestare il fianco ed essere bravi nel colpire quando ce ne sarà l'occasione».

Bedetti poi torna sulla squalifica di mister Di Donato: «Io credo sempre che ci voglia del buonsenso, a volte troviamo una terna disposta al dialogo, in altre occasioni, come domenica scorsa, non è così. Anche a Francavilla sono rimasto perplesso per la gestione dei cartellini. Se il mister va a parlare con il modo giusto, non vedo perché non si possa parlare con serenità. Il turno di stop non lo condivido».

LE SCELTE

Bedetti non ha voluto concedere vantaggi al Campobasso, ma quello che scenderà in campo oggi dovrebbe essere un Latina simile nell'impostazione tattica a quello visto in Puglia. Cambierà però qualche interprete del 3-5-2. De Santis sembra in pole per una maglia da titolare al posto di Celli, a centrocampo tornerà Barberini che si occuperà della regia, mentre sulla sinistra Nicolao ha la chance di sostituire Atiagli. Ercolano confermato sulla destra, mentre Tessiore e Di Livio saranno chiamati a completare la linea mediana. In avanti spazio a Jefferson, al suo fianco uno tra Carletti e Mascia. Davide Mancini

