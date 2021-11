Sabato 27 Novembre 2021, 05:01

CALCIO

Nella sfida più difficile, il Latina Calcio 1932 va a caccia del primo successo stagionale lontano dal Francioni. Le vittorie interne con Campobasso e Messina hanno ingolosito i nerazzurri, determinati a farsi valere allo stadio San Nicola contro il Bari capolista del girone C di Lega Pro. Una squadra che raramente sbaglia, quella biancorossa, specie quando si trova davanti al proprio pubblico. Ma i pontini sono in salute e, come testimoniato anche dal tecnico Daniele Di Donato, con la mente sgombra.

IL FATTORE P

Il fattore psicologico può essere determinante in questa tipologia di partite in cui il risultato pare già scritto: Andremo a giocarcela con lo spirito giusto - ha assicurato l'allenatore in conferenza stampa -, gli ultimi successi ci hanno trasmesso grande fiducia e serenità, faremo tutto il possibile per conquistare un risultato positivo. Siamo consapevoli della forza degli avversari, tutte le gare però iniziano dal punteggio di parità e abbiamo dimostrato di avere i requisiti per confrontarci con una formazione di valore come il Bari. La corazzata allenata da Michele Mignani ha totalizzato 33 punti, grazie a dieci vittorie, tre pari e due sconfitte. Una squadra solida, con qualità ovunque, che segna tanto (27 reti) e subisce poco (appena dodici gol al passivo). Servirà una prestazione maiuscola al Latina per riprovare a fare uno scherzo ai pugliesi come sette anni fa. Specialmente nelle gare giocate lontano da casa, spesso abbiamo commesso degli errori che non possiamo permetterci contro determinati avversari. Nelle ultime due sfide siamo migliorati sotto il profilo dell'attenzione, limitando al limite le ingenuità. Abbiamo acquisito convinzione, sappiamo che ci sono i presupposti per fare bene e dovremo cercare di sfruttare al meglio tutte le armi a nostra disposizione. A tal proposito si registra un rientro importante: Rispetto alla gara della settimana scorsa ha concluso il tecnico sarà a disposizione Rosseti. Per il resto la squadra sta bene, ha lavorato sodo per arrivare pronta ad una gara di alto livello in un palcoscenico di prestigio come il San Nicola.

LE SCELTE

Sarà con ogni probabilità un Latina all'insegna della continuità quello che scenderà in campo a Bari alle ore 17.30.

Davanti a Cardinali ci saranno i tre difensori De Santis, Esposito e Giorgini. A centrocampo, sulla destra, Ercolano e Teraschi si contenderanno una maglia da titolare così come Di Livio e Barberini per il ruolo di interno sinistro. Confermate le presenze di Amadio in versione playmaker e Tessiore, l'uomo più in forma. Sulla sinistra sarà Nicolao a dover garantire velocità e adeguata copertura. In avanti agiranno Carletti (3 gol nelle ultime due partite) e, a meno di cambi dell'ultima ora, Sane, altro protagonista indiscusso delle gare con Campobasso (soprattutto) e Messina.

Il Bari sarà disposto in campo con un 4-3-1-2 con Frattali in porta, linea difensiva composta da Pucino, Celiento, Terranova e Mazzotta, centrocampo con Scavone, Maita e D'Errico, Botta come trequartista e la coppia Antenucci-Paponi davanti.

Il match sarà arbitrato da Adalberto Fiero di Pistoia, coadiuvato da Pietro Pascali di Bologna e Davide di Stringini di Avezzano. In terra pugliese sarà presente anche una delegazione di tifosi nerazzurri, mentre chi rimarrà nel capoluogo pontino potrà seguire la sfida in diretta su Sky oppure sulla piattaforma Eleven Sports.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA