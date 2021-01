IL BILANCIO

Infermieri, pneumologi, infettivologi, ma anche personale amministrativo e dirigenti. La Asl pontina nel corso dell'anno appena concluso ha reclutato complessivamente 1.058 unità di personale, una mole di lavoro senza precedenti per nuove assunzioni e stabilizzazioni, concentrata soprattutto nel periodo relativo all'emergenza sanitaria. La Uoc Reclutamento dell'azienda sanitaria ha incrementato gli organici sia nei ruoli sanitari che in quelli amministrativi, intraprendendo spesso procedure prese come riferimento da altre aziende sanitarie della regione. A spiegarlo è Claudio Rainone, direttore della Uoc e direttore amministrativo facente funzioni della Asl: «Con la massima trasparenza e celerità si è proceduto all'assunzione tramite utilizzo di tutte le graduatorie disponibili, con la pubblicazione di avvisi pubblici e attraverso l'indizione di concorsi dei quali la Asl è stata capofila, dimostrando anche capacità organizzative eccezionali necessarie ad espletare concorsi con migliaia di partecipanti e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti contagio». Tra le 1.058 unità di personale, 557 sono a tempo indeterminato e 267 a tempo determinato, a cui si aggiungono anche 234 collaborazioni libero-professionali. A conti fatti, si tratta di un'assunzione di tre persone al giorno. È stato reclutato soprattutto personale infermieristico ma anche altre figure necessarie per fronteggiare la battaglia contro il covid e, per quanto possibile, personale di anestesia, rianimazione e medicina d'urgenza, ma anche amministrativi, dirigenti medici, tecnici radiologi e di laboratorio. L'attività proseguirà anche nel 2021, con l'obiettivo prioritario di strutturare assunzioni a tempo indeterminato. «Nel corso dell'anno tantissimi vanno in quiescenza spiega ancora Rainone La Regione per molti anni con il blocco delle assunzioni non ha avuto un vero turn over e oggi la struttura è quasi fondata sul tempo determinato. Una parte del personale non viene prorogato per evitare il problema del precariato che abbiamo cercato di sistemare per gli anni pregressi. Ora cerchiamo di evitare questo problema, significa che verranno messi a concorso posti a tempo indeterminato. Molti di questi sono già stati banditi e a stretto giro saranno avviate le procedure». I prossimi concorsi punteranno a coprire ruoli necessari nella Cardiologia, Emodinamica, Pronto soccorso, Anestesia, Endocrinologia, Ortopedia. Il direttore fa il punto anche sul personale indirizzato all'emergenza covid. Solo negli ultimi due giorni sono stati reclutati sei nuovi infermieri, in parte destinati ai reparti e in parte alle vaccinazioni. «La Asl sta facendo uno sforzo enorme puntualizza in una realtà grande e variegata come la provincia pontina e abbiamo una media altissima di reclutamento. Stiamo cercando di lavorare su tutto il territorio, ma proprio per le peculiari esigenze il personale non è mai sufficiente».

Laura Pesino

