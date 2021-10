Domenica 31 Ottobre 2021, 05:02

SANITÀ

Una moderna tecnica, nota come damage control, ha consentito di salvare la vita a un uomo di 31 anni, rimasto vittima di un incidente strdadale il 18 settembre e che nei giorni scorsi ha lasciato l'ospedale Santa Maria Goretti. Era arrivato praticamente morto, è uscito commosso, ringraziando chi lo aveva restituito alla famiglia. Nessun miracolo, ma applicazione di tecniche operatorie moderne, lavoro di squadra, cura di ogni particolare. L'équipe chirurgica del Santa Maria Goretti di Latina ha deciso di svolgere l'operazione in due tempi, lasciando l'addome aperto e collocando il paziente in terapia intensiva per un periodo. Era arrivato in sala operatoria con uno shock emorragico - causato da un'ampia lacerazione che coinvolgeva diversi segmenti del fegato - e quasi in arresto cardiaco. È stato effettuato l'intervento di emostasi e packing addominale: in sostanza l'emorragia è stata controllata bloccando con una tecnica chirurgica specifica l'afflusso di sangue al fegato ed impaccandolo con numerose garze al fine di controllare il sanguinamento. Il paziente è stato quindi trasferito in rianimazione, lasciando l'addome aperto e ricoperto da un particolare dispositivo a pressione negativa. La strategia chirurgica, importata dagli Stati Uniti consiste proprio nel trattare il più rapidamente possibile e con poche e specifiche manovre i pazienti instabili per poi inviarli in terapia intensiva, al fine di completare l'intervento in un secondo tempo quando le condizioni generali si sono stabilizzate. Cosa avvenuta nei giorni successivi, quando sono state suturate definitivamente le lacerazioni al fegato e chiuso l'addome. Poi la lunga degenza e il ritorno a casa.

