6 Aprile 2021

IL PUNTO

Sono attese per oggi, a Latina e in provincia, oltre mille dosi di vaccino Pfizer che andranno ad aggiungersi alle 8.800 di Astrazenaca arrivate lo scorso venerdì.

Considerando una media di 1.500 somministrazioni al giorno, il nuovo quantitativo andrebbe a coprire il fabbisogno di poco più di sei giorni.

LE SCORTE

Ma la campagna vaccinale della Asl di Latina viaggia prudentemente con qualche bagaglio di scorta che consente anche di accelerare, guardando alla data sempre più vicina della consegna del vaccino Jhonson&Jhonson. Questa settimana saranno consegnate 4.369 dosi di vaccini (1.542 di Pfizer e 2.827 di Astrazeneca) ai medici di famiglia (257 in tutto, a ciascuno i due diversi flaconi) che potranno continuare a vaccinare i loro pazienti seguendo due percorsi distinti, per immunizzare i più anziani a domicilio e per riprendere le vaccinazioni under 65 presso gli studi medici, ha precisato ieri il dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della Asl di Latina.

Intanto, a partire da domani 7 aprile, saranno aperte sul portale regionale Salute Lazio le prenotazioni delle vaccinazioni per chi ha età compresa tra i 64 e i 65 anni.

DURANTE LE FESTE

La battaglia contro il Coronavirus non si è fermata neanche durante le festività pasquali. Nel giorno di Pasqua, in provincia di Latina, sono state effettuate 1.266 inoculazioni; altrettante ieri lunedì dell'Angelo quando il numero complessivo ha raggiunto le 76mila somministrazioni, contando 23.300 persone che hanno completato il ciclo con la seconda dose.

Sabato e domenica di Pasqua negli ospedali pontini sono state somministrate 180 dosi di Pfizer ai pazienti ad elevata fragilità: 120 al Goretti di Latina, altre 60 complessivamente al San Giovanni di Dio di Fondi e al Dono Svizzero di Formia.

Per il secondo week-end consecutivo la Asl di Latina ha deciso di orientare il servizio vaccinale in favore dei più fragili raggiungendo così in totale 300 persone nel corso di due sabati e due domeniche.

I NUOVI HUB

Confermata, nel capoluogo pontino, l'apertura della nuova sede di vaccinazione Astrazenaca presso il teatro San Francesco in via dei Cappuccini prevista per giovedì 8 aprile a partire dalle 8. Alle 10.30 avrà luogo una breve cerimonia inaugurale alla presenza del parroco padre Giovanni Ferri, del presidente dell'associazione Valore Salute, il dottor Enzo De Amicis, e delle autorità cittadine.

L'apertura della nuova sede vaccinale Pfizer presso il centro anziani Vittorio Veneto è stata invece posticipata dall'8 al 12 aprile prossimo per evitare sovrapposizioni nei servizi. Fino all'11 aprile le vaccinazioni Pfizer continueranno ad essere effettuate nel tendone davanti al Goretti. Fino a domani, 7 aprile, le dosi di Astrazeneca continueranno ad essere inoculate presso il centro anziani Vittorio Veneto.

Dopo il 12 aprile il tendone davanti al Goretti sarà utilizzato per far fronte ad un crescente numero di ricoveri. Ieri sono stati dieci, ma dal 28 marzo sono stati addirittura 151.

Rita Cammarone

