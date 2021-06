2 Giugno 2021

Borgo Grappa, piazzale dei Navigatori, Vasco de Gama, Casilina. Sulla Marina di Latina arrivano i mercatini estivi, per attirare turisti e fornire loro un servizio ulteriore. Li ha annunciati l'assessore alle Attività produttive del Comune di Latina, Simona Lepori, nel corso della seduta della commissione al ramo, l'altra mattina. Proprio dalle indicazioni fornite dalla commissione nei mesi scorsi gli uffici tecnici si sono mossi, ascoltando le istanze di cittadini e operatori del settore. Così, ecco che nascono nuovi posteggi per le bancarelle. In particolare, si tratta di due posteggi vicino al parcheggio di un locale a Foce Verde, che tratteranno articoli per il mare; due posteggi nell'area del parcheggio di via Casilina; altri due nel parcheggio di via Litoranea a Borgo Grappa; un'area più ampia in piazzale dei Navigatori a Foce Verde, che tra due settimane sarà riconsegnata alla pubblica fruizione al termine dei lavori di ristrutturazione. Qui si intende prevedere sia un mercato agricolo di vendita diretta di prodotti locali a chilometri zero, da svolgersi nelle domeniche di agosto e le prime due domeniche di settembre, sia un mercatino dell'artigianato, in due sabati di luglio e uno di agosto. L'ultima area prevista è quella al parcheggio Vasco de Gama, per prodotti sia alimentari sia di altra tipologia; le domeniche in particolare sarebbe dedicato all'antiquariato. Per quanto concerne quello alimentare, sarebbe settimanale ricalcando lo schema di quello del martedì in via Rossetti. Nulla da fare, invece, almeno per quest'anno, per il mercato del pesce a chilometri zero a Rio Martino, dove approdano i pescherecci, in quanto il Comune non ha ancora disponibilità dell'area. Tutti i mercatini partirebbero dal 1 luglio: il Comune ha avviato le procedure ad evidenza pubblica per la partecipazione degli operatori.

An. Ap.

