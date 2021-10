Domenica 24 Ottobre 2021, 05:01

Dopo una settimana travagliata con l'avvicendamento in panchina di Luca Starita al posto di Sasà Amato, oggi l'Insieme Formia è chiamato al pronto riscatto ospitando alle 15 allo stadio Washington Parisio la Vis Artena.

È un momento della verità per i biancazzurri, ultimi in classifica nel girone G con un solo punto all'attivo in compagnia di Real Monterotondo Scalo e Cynthialbalonga. «È arrivata l'ora di dare una decisa sterzata - commenta Starita Bisogna cambiare mentalità e spero anche nel nostro pubblico che deve giocare un ruolo chiave sugli spalti. Mi auguro di debuttare con un risultato positivo perché la squadra non merita di stare nei bassifondi. Il torneo è lungo e c'è tutto il tempo per risalire la china». Nessun assente. Tra i volti nuovi il centrocampista del 98 Gioele Mincione, proveniente dal Foligno, cresciuto nei settori giovanili di Padova, Udinese e Benevento: ha vestito le maglie della Cavese (serie C), Nocerina, Agropoli e Foligno (D). E all'esordio c'è anche un nuovo centrocampista, l'ucraino Andrii Pelypenko, che ha militato nella serie B svedese, e in prova un attaccante croato. A dirigere il match è Marco Russo di Torre Annunziata.

An.Gio.

