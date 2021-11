Giovedì 25 Novembre 2021, 05:02

LA NOVITÀ

Latina ospiterà, con il nuovo anno accademico, il corso di laurea di Computer Science completamente in lingua inglese. Lo ha deciso nelle ultime ore la giunta dell'università La Sapienza. La novità è emersa ieri sera nell'ambito di un incontro tra il gruppo giovani imprenditori Unindustria Latina, presieduto da Paolo Di Cecca, e il sindaco del capoluogo Damiano Coletta. «Sarà un corso in intelligenza artificiale applicato alla medicina, il primo in Italia», ha precisato il primo cittadino. L'incontro si è tenuto nella sala conferenze di Unit Plus, in via Monte Bianco a Latina, alla presenza di Pierpaolo Pontecorvo e Corrado Savoriti, rispettivamente presidente Unindustria Latina e presidente del gruppo giovani Unindustria di Roma e delle province del Lazio, e di Simona Lepori, assessore alle Attività produttive del capoluogo. È stata l'unione dei giovani industriali pontini a chiedere un confronto con la nuova amministrazione comunale. «Latina è affascinante da molti punti di vista e noi vogliamo essere presenti nei progetti di sviluppo di questo territorio», ha dichiarato ad apertura degli interventi il presidente Pontecorvo, confermando la partecipazione per il raggiungimento di questo obiettivo non soltanto dei giovani imprenditori ma di tutta Unindustria. «Siamo il primo polo farmaceutico ha esordito Di Cecca e siamo la seconda città del Lazio. Di eccellenze ce ne sono e vogliamo impedire che scappino per piccoli problemi territoriali». Ed a questo punto Di Cecca ha citato il manifesto di unindustria basato su quattro parole chiave, immaginando Latina: giovane, futura, intelligente e produttiva. «Noi vogliamo essere presenti ha detto il presidente dei giovani industriali pontini, senza troppi giri di parole - a tutti i tavoli di lavoro del Comune e vogliamo che un rappresentante del Comune sia presente ai nostri tavoli per lo sviluppo del territorio». Tavoli reciproci, nelle parole di Di Cecca, da riempire con proposte e soluzioni per migliorare la connessione tra la stazione, il centro e l'università perché Latina. Tavoli reciproci per lo sviluppo della Marina, del turismo e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. E ancora tavoli per una svolta green e digitale, e anche per «l'autostrada Roma-Latina», citata da Savoriti segnalando l'importanza dell'infrastruttura non solo per gli imprenditori di Latina ma per«tutti gli imprenditori del Lazio, ampiamente rappresentati in questa sala». Tavoli interattivi li ha definiti Coletta, dando il suo ok e riconoscendo l'utilità della proposta al fine di evitare la duplicazione di progetti e la dispersione di energie. «C'è un tempo, come questo, in cui la politica deve saper mettere da parte le distanze», ha affermato il sindaco sottolineando l'utilità delle sinergie per superare gli effetti della pandemia e al contempo cogliere l'opportunità del Pnrr, «la vera sfida del sistema paese basata sulla progettualità sostenibile». Coletta che proprio ieri mattina aveva incontrato il professor Giuseppe Bonifazi, numero uno del Polo di Latina ha confermato un investimento di 10 milioni di euro da parte della Sapienza su Latina, per la realizzazione entro due anni del campus accanto alla Facoltà di economia e dei laboratori in via Lago Ascianghi. E sul potenziamento della mobilità da e verso lo Scalo, il sindaco ha annunciato l'istituzione di corse per il collegamento con l'Icot, altra sede universitaria. Oltre al nuovo corso in intelligenza artificiale, il sindaco ha parlato di due nuovi indirizzi in Ingegneria e della possibilità di aprire in città la facoltà di Agraria .

Rita Cammarone

