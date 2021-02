© RIPRODUZIONE RISERVATA

OMICIDIO DI SILVIONessuna decisione da parte del Tribunale del Riesame di Roma sull'arresto di Carlo Maricca e Fabrizio Marchetto per l'omicidio di Ferdinando Di Silvio detto il Bello, ucciso con un'autobomba esplosa nei pressi di Capoportiere il 9 luglio 2003.Ieri mattina è stato discusso l'appello presentato dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Roma ai quali il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma Andrea Fanelli ha rigettato la richiesta di misura cautelare per i due indagati.IL COLD CASE RIAPERTOSecondo gli investigatori, che hanno riaperto il caso a distanza di oltre dieci anni - caso che era stato archiviato dal sostituto procuratore Raffaella Falcione titolare dell'inchiesta - la morte di Di Silvio era stata una vendetta di Maricca in uno scenario di scontro tra gruppi criminali contrapposti. Un quadro quello dell'Antimafia tratteggiato grazie alle rivelazioni dei due collaboratori di giustizia pontini, Agostino Riccardo e Renato Pugliese, i quali hanno raccontato di avere saputo che Maricca doveva pagare per ciò che aveva fatto e rafforzato dalle ultime parole dette dalla vittima prima di morire cioè E' tutta colpa di Maricca. Una ricostruzione non condivisibile per il gip il quale sottolinea come nessuno degli elementi evidenziati nella richiesta di misura cautelare sia singolarmente che esaminato unitamente agli altri appare decisivo ai fini dell'attribuzione agli indagati nemmeno a livello di gravi indizi di colpevolezza della responsabilità per l'omicidio di Ferdinando Di Silvio. Secondo l'accusa - ha scritto il gip Fanelli sarebbe emerso un qualificato quadro indiziario secondo il quale il clamoroso omicidio di Capoportiere, avvenuto con modalità eclatanti, va inserito in un contesto di contrasto tra gruppi criminali contrapposti originato dalla sparizione di un'arma da sparo presumibilmente sottratta da Marchetto e aggravato da un'altra serie di episodi. L'ideazione, la preparazione e la consumazione dell'omicidio mediante autobomba costituiva secondo il pm espressione del chiaro intento del gruppo riconducibile a Maricca di affermarsi sul territorio come consorteria indiscussa in grado di pianificare un delitto con modalità non comuni accedendo a mezzi tecnici e conoscenze logistiche degni delle organizzazioni mafiose di tipo tradizionale. Ma per il giudice non ci sono elementi probatori talmente forti da far accogliere la richiesta cautelare.Ieri mattina in aula i magistrati della Dda hanno difeso la loro ricostruzione e la credibilità dei riscontri rispetto alle affermazioni dei pentiti mentre la difesa di Carlo Maricca e Fabrizio Marchetto, rappresentata dagli avvocati Leone Zeppieri e Luca Giudetti, ha contestato il teorema accusatorio sottolineando la totale assenza di elementi che possano giustificare la riapertura delle indagini rispetto a quanto emerso all'epoca e soprattutto l'arresto dei due indagati. Il Tribunale del Riesame si è riservato sulla decisione.Elena Ganelli