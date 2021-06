LA NOTIFICA

Dovrà restare in carcere fino alla fine del 2023 per una serie di reati consumati contro il patrimonio e in materia di armi. Mario Esposito, 42 anni, personaggio già ben noto alle forze dell'ordine come affiliato al clan rom Di Silvio, è stato prelevato ieri dagli agenti della squadra mobile dalla sua abitazione, dove si trovava già agli arresti domiciliari, per essere trasferito nel carcere di Velletri.

Il provvedimento di arresto è scattato in esecuzione di un ordine emesso dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma per il riconteggio di un residuo di pena a poco più di due anni. La condanna definitiva per Esposito era infatti a 14 anni di reclusione, decorsi però dai primi arresti che risalgono al periodo della guerra criminale di Latina.

Nel 2010 infatti il 42enne partecipò come parte attiva allo scontro armato che nel capoluogo contrappose due pericolosi gruppi criminali: da una parte il clan Ciarelli-Di Silvio che aveva monopolizzato gli affari legati a droga ed estorsioni, dall'altra l'organizzazione emergente dei non rom guidata da Massimiliano Moro che voleva imporsi sulla scena. Il nome di Mario Esposito viene alla ribalta delle cronache locali prima a giugno del 2010, con l'arresto al lido di Latina insieme a Giuliano Papa e Giuseppe Di Silvio (detto Ciappola) per il passaggio di mano di un'arma carica e pronta a sparare.

Il personaggio è salito alla ribalta della cronaca per l'agguato fallito contro Gianfranco Fiori, ritenuto a sua volta l'esecutore materiale del tentato omicidio del boss Carmine Ciarelli che aprì di fatto la faida del capoluogo pontino. Quella sera in tre furono fermati dai carabinieri e trovati con una pistola con il colpo in canna, pronti a sparare.

Poi, nel 2012 Esposito viene arrestato nell'ambito dell'operazione Caronte che, ricostruendo nel dettaglio le dinamiche della lotta criminale, aveva sgominato, con oltre 30 arresti, il sodalizio nato tra le due famiglie di origine rom: droga, armi, omicidi e tentati omicidi, incendi, rapine, lesioni. Per ognuno dei componenti gli investigatori erano riusciti a ricostruire i ruoli e responsabilità, dalle aggressioni al recupero dei crediti, dagli attentati alla custodia e all'occultamento delle armi.

E proprio di armi si occupa Esposito insieme ad altri affiliati. Un ruolo che gli era costato al processo la condanna a 13 anni di carcere, diventata definitiva nel 2015. Da allora il 42enne si trovava agli arresti domiciliari nella sua abitazione, ma ora arriva un altro provvedimento per un residuo di pena che l'uomo dovrà scontare in carcere.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA