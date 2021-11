Domenica 14 Novembre 2021, 05:03

L'OPERAZIONE

Torna dietro le sbarre una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, che negli anni passati si era resa protagonista di vari fatti di cronaca nel capoluogo pontino. Si tratta di un uomo, un trentatreenne pontino, che è stato tratto in arresto per rapina su mandato dell'autorità giudiziaria venerdì pomeriggio per una rapina commessa il 3 dicembre del 2007. I carabinieri della compagnia di Latina, diretti dal capitano Paolo Perrone, hanno eseguito il provvedimento emesso dai magistrati e riportato in carcere il giovane per il quale la carcerazione era stata sospesa in seguito a un ricorso. Ora la giustizia ha fatto il suo corso e la misura restrittiva ripristinata: la Procura ha quindi ordinato l'arresto. Per quella rapina, commessa quattordici anni fa, dovrà espiare la pena di un anno, sette mesi e 14 giorni di reclusione, oltre a dover pagare trecento euro di multa. La rapina in questione era stata consumata in Via dei Volsci, presso un istituto di credito. L'uomo, all'epoca 19enne, era entrato in banca e aveva puntato al collo di una impiegata una penna biro per farsi consegnare il denaro. La minaccia aveva prodotto i suoi effetti, perché il bottino era stato cospicuo: ammontava a circa cinquemila euro. In un primo momento il ragazzo era riuscito a scappare, facendo perdere le proprie tracce, poi però dopo qualche giorno i carabinieri lo avevano a rintracciato. Non fu necessario andare troppo lontano perché si trattava di un residente della zona; i carabinieri riuscirono ad arrestarlo prima che fuggisse nuovamente: secondo le cronache dell'epoca, infatti, il giovane rapinatore pare avesse le valigie pronte per partire. Ad incastrarlo erano state le immagini della videosorveglianza, che i militari avevano acquisito subito dopo la rapina e che avevano analizzato fotogramma per fotogramma fino ad arrivare all'identificazione del ragazzo.

Stefania Belmonte

