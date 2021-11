Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:04

IL PROCESSO

Udienza tutta incentrata sulla deposizione dell'ex capo della Squadra Mobile di Latina Giuseppe Galante nell'udienza di ieri pomeriggio del processo Arpalo che vede sul banco degli imputati Pasquale Maietta, Paola Cavicchi, Fabrizio Colletti, Fabio Allegretti, Giovanni Fanciulli, Pietro Palombi, Roberto Noce, Pierluigi Sperduti e Paola Neroni. Rispondendo alle domande del pubblico ministero Claudio De Lazzaro Galante ha ricostruito il quadro delle quattro società pontine e delle loro gemelle svizzere le cui tracce riportavano allo studio commercialista di Maietta. Le srl avevano capitalizzazione da circa 10mila euro ma valorizzazioni immobiliari da milioni di euro. «Quando sono arrivato a Latina nel 2015 ha raccontato il dirigente della Polizia - l'inchiesta era già avviata ma i passaggi cruciali sono stati due: il primo il 23 dicembre 2015 il suicidio dell'avvocato Paolo Censi e il ritrovamento di materiale utile all'inchiesta nel suo studio e a febbraio 2016 il viaggio in Svizzera con i pm per ricostruire i passaggi della vita delle società oggetto di accertamenti». Galante ha poi approfondito la posizione della società Arcobaleno Italia Srl e quella della corrispettiva svizzera Arcobaleno Holding SA: la prima aveva come oggetto sociale gli investimenti immobiliari ma nell'inchiesta si è inserita una terza compagine, la Giatsy srl della famiglia Zampieri, una società in forte passivo il cui business era soprattutto l'attività di panificazione e immobiliare ma che ad un certo punto ha ceduto quattro immobili due negozi, un'abitazione e un'autorimessa alla Arcobaleno Italia srl, a sua volta partecipata integralmente dalla elvetica Arcobaleno Holding Sa. Gli Zampieri nel 2015 avevano una procura speciale della società anonima svizzera e acquirente delle quote di partecipazione al capitale sociale di Arcobaleno Italia srl mentre Palombi, dipendente dello studio Maietta, teneva i rapporti con la Smc Trust Office di Lugano presieduto da Augusto Bizzini e Max Spiess. L'audizione dell'ex dirigente della Mobile proseguirà il 18 gennaio 2022.

E. Gan.

